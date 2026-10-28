Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Христо Бонев призова феновете на Локо Пловдив да даряват още пари на клуба

Христо Бонев призова феновете на Локо Пловдив да даряват още пари на клуба
БТА

„Черно-белите" са без собственик след оттеглянето на Христо Крушарски

Христо Бонев отправи призив до феновете на Локомотив Пловдив да даряват още пари на изпадналия в трудно финансово положение клуб. „Черно-белите" стигнаха до това положение след серия от протести на организираните привърженици, които принудиха собственика Христо Крушарски да обяви оттеглянето си.

Феновете събраха над 35 000 евро за Локомотив Пловдив

Оттогава насам бъдещето на „смърфовете" е под сериозна въпросителна, а феновете започнаха организирането на дарителска кампания. Само за няколко дни те събраха над 35 000 евро, но за нормалното функциониране на клуба трябват много повече.

„Скъпи приятели, скъпи локомотивци", пише легендата Бонев в съобщение, разпространено от официалните канали на Локомотив.

„Обръщам се към вас в един от най-трудните моменти в историята на нашия клуб. Не го казвам, за да ви плаша, а защото винаги съм ви говорил открито. Днес Локомотив има нужда от всеки един от нас.

Целият си живот съм прекарал с черно-бялата фланелка - като момче на „Лаута“, като футболист и като треньор. Видял съм Локо и във възход, и в тежки дни, но едно нещо не се е променяло никога: силата на Локомотив са неговите хора. Не парите, не имената, а черно-белите сърца на трибуните.

Затова ви моля да застанем заедно до нашия любим отбор. Купете си абонаментна карта - тя е не само пропуск за мачовете, тя е знак, че принадлежите на това семейство. Елате на стадиона с билет, доведете децата си, доведете приятелите си. Включете се и в останалите благотворителни инициативи на Сдружение Магията На Пловдив. Всяко дарение, голямо или малко, е тухла в стената, която пази нашия клуб.

Гордея се с това, което черно-бялата общност вече показа през последните дни. Това е Локомотив, който познавам. Ние не сме свикнали някой да ни подарява нещо. Винаги сме изкарвали всичко със собствени сили, с пот и с вяра. Така ще бъде и сега.

100 години Локомотив е бил част от Пловдив. Нека заедно се погрижим да има и още 100.

Горе главите! Добрите дни за Локомотив са пред нас.

Ваш: Христо Бонев", гласи изявлението на легендарния футболист.  

Още по темата

Локомотив Пловдив и Славия не се победиха на „Лаута“

Локомотив Пловдив и Славия не се победиха на „Лаута“

Преименуваха стадиона на Локомотив Пловдив на Христо Бонев

Преименуваха стадиона на Локомотив Пловдив на Христо Бонев

Крушарски: Локомотив Пловдив ми дължи над 6 млн. евро

Крушарски: Локомотив Пловдив ми дължи над 6 млн. евро

Футболист на Локомотив Пловдив скъса кръстни връзки

Футболист на Локомотив Пловдив скъса кръстни връзки

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

България U15 отстъпи на Еквадор след дузпи

България U15 отстъпи на Еквадор след дузпи

Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

Водещи

Настаниха в кризисен център пътниците от автобуса, участвал в катастрофата на пътя Русе – София

Настаниха в кризисен център пътниците от автобуса, участвал в катастрофата на пътя Русе – София

  • Преди 5 минути
Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия

Потоп в Бодрум: Курортът е под вода, торнадо взе четири жертви в Анталия

  • Преди 10 минути
Правителството отпуска над 2,8 млн. евро за ваксини срещу варицела и RSV

Правителството отпуска над 2,8 млн. евро за ваксини срещу варицела и RSV

  • Преди 12 минути
Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

Отложиха 24 мача за Купата на краля заради трагичен инцидент с влак в Испания

  • Преди 12 минути
Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

Бивш треньор в Лудогорец става селекционер на Швеция

  • Преди 22 минути
България не е изпълнила 43,4% от мерките по ангажиментите си към ЕС

България не е изпълнила 43,4% от мерките по ангажиментите си към ЕС

ДБ: Радев се сниши, а Русия продължава да атакува търговски кораби в Черно море

ДБ: Радев се сниши, а Русия продължава да атакува търговски кораби в Черно море

  • Преди 24 минути
Правителството предлага освобождаването на адм. Емил Ефтимов като началник на отбраната

Правителството предлага освобождаването на адм. Емил Ефтимов като началник на отбраната

  • Преди 25 минути
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

Жертвите на влаковата катастрофа в Испания скочиха до 30 души

  • Преди 31 минути
100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

100 млн. евро за космически и отбранителен център в Доброславци

Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море

Румъния настоява за спешно задействане на Центъра за морска сигурност в Черно море

  • Преди 41 минути
Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

Личният треньор на Семен Новиков: Беше изгубено много време, но ние ще наваксаме

  • Преди 41 минути
МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

МВР отчете 254 сигнала за изборни нарушения

  • Преди 46 минути
Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Арестуваха мним брокер и фалшив наследник в опит за имотна измама

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

Мартин Петров с емоционално послание преди завръщането на ЦСКА на "Българска армия"

  • Преди 50 минути