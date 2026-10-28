Христо Бонев призова феновете на Локо Пловдив да даряват още пари на клуба

Христо Бонев отправи призив до феновете на Локомотив Пловдив да даряват още пари на изпадналия в трудно финансово положение клуб. „Черно-белите" стигнаха до това положение след серия от протести на организираните привърженици, които принудиха собственика Христо Крушарски да обяви оттеглянето си.

Феновете събраха над 35 000 евро за Локомотив Пловдив

Оттогава насам бъдещето на „смърфовете" е под сериозна въпросителна, а феновете започнаха организирането на дарителска кампания. Само за няколко дни те събраха над 35 000 евро, но за нормалното функциониране на клуба трябват много повече.

„Скъпи приятели, скъпи локомотивци", пише легендата Бонев в съобщение, разпространено от официалните канали на Локомотив.

„Обръщам се към вас в един от най-трудните моменти в историята на нашия клуб. Не го казвам, за да ви плаша, а защото винаги съм ви говорил открито. Днес Локомотив има нужда от всеки един от нас.

Целият си живот съм прекарал с черно-бялата фланелка - като момче на „Лаута“, като футболист и като треньор. Видял съм Локо и във възход, и в тежки дни, но едно нещо не се е променяло никога: силата на Локомотив са неговите хора. Не парите, не имената, а черно-белите сърца на трибуните.

Затова ви моля да застанем заедно до нашия любим отбор. Купете си абонаментна карта - тя е не само пропуск за мачовете, тя е знак, че принадлежите на това семейство. Елате на стадиона с билет, доведете децата си, доведете приятелите си. Включете се и в останалите благотворителни инициативи на Сдружение Магията На Пловдив. Всяко дарение, голямо или малко, е тухла в стената, която пази нашия клуб.

Гордея се с това, което черно-бялата общност вече показа през последните дни. Това е Локомотив, който познавам. Ние не сме свикнали някой да ни подарява нещо. Винаги сме изкарвали всичко със собствени сили, с пот и с вяра. Така ще бъде и сега.

100 години Локомотив е бил част от Пловдив. Нека заедно се погрижим да има и още 100.

Горе главите! Добрите дни за Локомотив са пред нас.

Ваш: Христо Бонев", гласи изявлението на легендарния футболист.