Футболист на Локомотив Пловдив скъса кръстни връзки

Футболистът на Локомотив Пловдив Ефе Али ще е аут от терените почти до края на сезона. Халфът пострада при равенството с Локомотив София (1:1) през уикенда. Медицинските прегледи са установили скъсана предна кръстна връзка и това ще го извади от игра в следващите поне 7 месеца, информираха от клуба.

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„Днес Ефе Али мина всички необходими медицински прегледи, които потвърдиха лошата новина. В този тежък момент за него момент, заявяваме нашата подкрепа! Убедени сме, че ще се върне по-силен на терена! Желаем му бързо и успешно възстановяване! Скоро ще го видим в игра отново с черно-бялата фланелка!", написаха от Локомотив Пд.

Това е поредната лоша новина за „черно-белите", които са с неясно бъдеще заради оттеглянето на собственика Христо Крушарски. Пловдивчани не започнаха добре сезона и откъм резултати. След 11 кръга се намират на 11-о място с 8 точки, колкото имат още Дунав Русе, Локомотив София и Септември. С по-скромен актив разполага само последният Черно море - 6 точки.