Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Футболист на Локомотив Пловдив скъса кръстни връзки

Футболист на Локомотив Пловдив скъса кръстни връзки
БТА

Халфът Ефе Ели може и да не играе до края на сезона

Футболистът на Локомотив Пловдив Ефе Али ще е аут от терените почти до края на сезона. Халфът пострада при равенството с Локомотив София (1:1) през уикенда. Медицинските прегледи са установили скъсана предна кръстна връзка и това ще го извади от игра в следващите поне 7 месеца, информираха от клуба.

Феновете на Локомотив Пловдив събраха близо 12 000 евро за по-малко от ден

„Днес Ефе Али мина всички необходими медицински прегледи, които потвърдиха лошата новина. В този тежък момент за него момент, заявяваме нашата подкрепа! Убедени сме, че ще се върне по-силен на терена! Желаем му бързо и успешно възстановяване! Скоро ще го видим в игра отново с черно-бялата фланелка!", написаха от Локомотив Пд.

Това е поредната лоша новина за „черно-белите", които са с неясно бъдеще заради оттеглянето на собственика Христо Крушарски. Пловдивчани не започнаха добре сезона и откъм резултати. След 11 кръга се намират на 11-о място с 8 точки, колкото имат още Дунав Русе, Локомотив София и Септември. С по-скромен актив разполага само последният Черно море - 6 точки.

Още по темата

„Желeзничарското" дерби остана без победител

„Желeзничарското" дерби остана без победител

Добра новина за Левски - Мустафа Сангаре се размина със сериозна контузия

Добра новина за Левски - Мустафа Сангаре се размина със сериозна контузия

Капитанът на Монако се контузи преди мача с ЦСКА

Капитанът на Монако се контузи преди мача с ЦСКА

Крушарски: Локомотив Пловдив ми дължи над 6 млн. евро

Крушарски: Локомотив Пловдив ми дължи над 6 млн. евро

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига

Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига

Рекорд: Продадоха екип на Майкъл Джордан за 14 милиона долара

Рекорд: Продадоха екип на Майкъл Джордан за 14 милиона долара

Нидерландия отказа визи на най-добрите руски гимнастички

Нидерландия отказа визи на най-добрите руски гимнастички

Лична трагедия разтърси капитана на Атлетико Мадрид

Лична трагедия разтърси капитана на Атлетико Мадрид

Дениз Данев донесе златен медал за българските щанги

Дениз Данев донесе златен медал за българските щанги

Водещи

Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига

Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига

  • Преди 4 минути
Най-важното от България на 13.10.2026 г.

Най-важното от България на 13.10.2026 г.

  • Преди 12 минути
Искат педагозите в детската градина да бъдат и медсестри

Искат педагозите в детската градина да бъдат и медсестри

Анализатор за ударите в Черно море: Целта не е България, а експортът на зърно и застраховките

Анализатор за ударите в Черно море: Целта не е България, а експортът на зърно и застраховките

  • Преди 16 минути
Рекорд: Продадоха екип на Майкъл Джордан за 14 милиона долара

Рекорд: Продадоха екип на Майкъл Джордан за 14 милиона долара

  • Преди 21 минути
Кап. Димитър Димитров: Корабите избягват военния риск като плават край Турция, България и Румъния

Кап. Димитър Димитров: Корабите избягват военния риск като плават край Турция, България и Румъния

Операцията на папа Лъв XIV е преминала успешно

Операцията на папа Лъв XIV е преминала успешно

  • Преди 39 минути
Нидерландия отказа визи на най-добрите руски гимнастички

Нидерландия отказа визи на най-добрите руски гимнастички

  • Преди 45 минути
480 хиляди са протестирали днес във Франция, твърдят синдикати

480 хиляди са протестирали днес във Франция, твърдят синдикати

  • Преди 53 минути
Георги Вълчев: Всяка подкрепа за изкуствата има измерения десетилетия напред

Георги Вълчев: Всяка подкрепа за изкуствата има измерения десетилетия напред

  • Преди 53 минути
Катя Вакова пред Таралеж: При товарните кораби военните рискове обичайно не са в стандартните условия

Катя Вакова пред Таралеж: При товарните кораби военните рискове обичайно не са в стандартните условия

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който отклонението показва по-добрия маршрут

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който отклонението показва по-добрия маршрут

  • Преди 1 час
След скандал: Посланикът на САЩ в Гърция подаде оставка

След скандал: Посланикът на САЩ в Гърция подаде оставка

  • Преди 1 час
Тир катастрофира и затвори пътя Велико Търново - Русе, шофьорът е пострадал

Тир катастрофира и затвори пътя Велико Търново - Русе, шофьорът е пострадал

  • Преди 1 час
Лична трагедия разтърси капитана на Атлетико Мадрид

Лична трагедия разтърси капитана на Атлетико Мадрид

  • Преди 1 час