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Екранен партньор на Том Круз от „Последния самурай“ подписа споразумение в България

Екранен партньор на Том Круз от „Последния самурай“ подписа споразумение в България

Шин Коямада и федерацията по айкидо обединяват сили за програма срещу насилието над жени

Шин Коямада, познат с участието си във филма „Последният самурай“ с Том Круз, подписа меморандум за разбирателство с Българската айкидо федерация (БАФ). Споразумението е сключено в София и е насочено към развитието на програмата Guardian Girls Aikido в България.

Коямада е съосновател и генерален секретар на Guardian Girls International (GGI) – организация, която използва бойните изкуства и образованието като средство за подкрепа на жените и момичетата. Българската федерация, представлявана от своя председател Пламен Юруков, ще работи с националния комитет Guardian Girls Bulgaria за постепенното въвеждане на програмата чрез клубовете си.

Официалното представяне на инициативата се състоя на прием, организиран от Посолството на Япония в резиденцията на японския посланик в България Чикахиса Суми. Събитието подчерта значението на японското будо и ролята на общностите на бойните изкуства у нас.

Програмата Guardian Girls Aikido съчетава тренировки по айкидо с образователни занимания, които помагат на участничките да разпознават рискови ситуации, да поставят лични граници и да търсят помощ при необходимост. Сред основните цели са изграждането на увереност, психическа устойчивост и умения за избягване на конфликти. Специален акцент ще бъде поставен върху принципа „жени обучават жени“ чрез подготовката и включването на жени инструктори.

„Искаме чрез айкидо да дадем на повече жени и момичета възможност да изградят увереност и умения за лична безопасност. За нас това партньорство е конкретна възможност клубовете на федерацията да допринесат за превенцията на насилието и за създаването на подкрепяща среда“, заяви Пламен Юруков.

Като национален партньор БАФ ще осигурява преподавателски и организационен опит, докато Guardian Girls Bulgaria ще търси сътрудничество със спортни федерации, образователни институции, женски организации и международни структури. Инициативата е част от по-широките усилия на Guardian Girls International за използване на спорта в подкрепа на жените и момичетата и за превенция на насилието.

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