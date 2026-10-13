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Йорданка Чобанова пред Таралеж: Българките в бизнеса трябва да са по-активни в усвояването на евросредствата

Тя бе лектор на форума "Жените в иновациите. Силата да растем/Women in Innovation: Power for Growth"

"В Европейския съюз имаме конкретни цели и дамите и господата да получават равностойно заплащане и равностойно участие в пазара на труда. Като заетост и най-вече като материална възвращаемост. Когато трудът е равен, а понякога за дамите дори е повече, заради цялата съвкупност от ангажименти, които те имат, целите, които ЕК си поставя стават все по-актуални. И за следващия програмен период на ЕК темата за равното заплащане и участие на жени в бордове и различни структури на пазара на труда остава топ приоритет"

Това заяви ръководителят на представителството на Европейската комисия у нас Йорданка Чобанова пред ТАРАЛЕЖ. Тя бе лектор на форума "Жените в иновациите. Силата да растем/Women in Innovation: Power for Growth", организирана от сдружение „Дамски форум“, която събра представители на европейските институции, бизнеса, финансовия сектор, науката и технологиите.

Форумът постави акцент върху възможностите пред жените да развиват собствени компании, да привличат инвестиции и да заемат лидерски позиции в сектори с висока добавена стойност. 

"Европейски средства има, но трябва да бъдем проактивни. Все още участието на България остава по-ниско и трябва да бъдем по-активни. Затова и е предвидена възможността за widening countries, тези които не са толкова активни, да получат по-голям достъп, включително и до програма "Хоризонт", добави Чобанова.

Тя подчерта, че относно българките в бизнеса е нужна повече смелост и решителност.

Специално място в програмата беше отделено на финансовите инструменти за развитие на иновативни компании. Сред основните теми бяха достъпът до капитал, възможностите за привличане на инвестиции и механизмите за подкрепа на предприемачи, които искат да разширят дейността си. 

Международната конференция постави въпроса как женското лидерство може да се превърне в реален фактор за икономическото развитие.

"Достъпът до знания, капитал и професионална подкрепа е от съществено значение за превръщането на иновативните идеи в успешни бизнес проекти", споделиха дами, участвали в събитието. 

ТАРАЛЕЖ е медиен партньор на събитието

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