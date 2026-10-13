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Жените като двигател на иновациите: Международна конференция събра лидери от бизнеса и европейските институции

Жените като двигател на иновациите: Международна конференция събра лидери от бизнеса и европейските институции
ТАРАЛЕЖ

WOMEN IN INNOVATION: Power for Growth постави акцент върху възможностите пред жените да развиват собствени компании, да привличат инвестиции и да заемат лидерски позиции в сектори с висока добавена стойност

Ролята на жените в развитието на иновациите, предприемачеството и устойчивия икономически растеж беше във фокуса на международната конференция "Жените в иновациите. Силата да растем/Women in Innovation: Power for Growth", организирана от сдружение „Дамски форум“, която събра представители на европейските институции, бизнеса, финансовия сектор, науката и технологиите.

Форумът постави акцент върху възможностите пред жените да развиват собствени компании, да привличат инвестиции и да заемат лидерски позиции в сектори с висока добавена стойност. 

Сред участниците в събитието бяха дами, които са водещи имена, всяка в своята сфера като Саша Безуханова, Лиляна Павлова, Роси Маккий, Петя Русинова и др. Всяка от тях сподели своя опит в един предимно мъжки свят на инвестиции, поемане на рискове и изграждане на собствени компании. 

От добрата идея до успешния бизнес

Един от основните акценти на конференцията беше необходимостта от създаване на по-благоприятна среда за жените предприемачи, с фокус - България. Достъпът до финансиране, развитието на професионални мрежи и възможностите за навлизане на международните пазари бяха поставени сред ключовите въпроси на форума.

"Искаме жените, които работят в науката, иновациите, стартъпите, да виждат своето бъдеще тук в Европа" - с тези думи на българския еврокомисар Екатерина Захариева беше даден старт на втория панел, посветен на финансовите инструменти за растеж.

От сцената ръководителят на ЕК у нас Йорданка Чобанова заяви, че дамското предприемачество за ЕС не е нишова тема, а целта е тя да бъде напълно интегрирана в сътрудничеството между частния и публичния сектор.

"Искаме да виждаме все повече български дами, които да получават европейско финансиране"

В рамките на панела „Жени, които оформят бъдещето“ вниманието беше насочено към лидерството, новите бизнес модели и приноса на жените за технологичното и икономическото развитие.

Финансирането – ключово условие за растеж

Специално място в програмата беше отделено на финансовите инструменти за развитие на иновативни компании. Сред основните теми бяха достъпът до капитал, възможностите за привличане на инвестиции и механизмите за подкрепа на предприемачи, които искат да разширят дейността си. 

"Имаме капитал, компании, иновации, но спойката между тях не става автоматично. Понякога говорим на различни езици", заяви Лиляна Павлова - бивш вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка.

Акцент беше поставен и върху необходимостта иновативните идеи да получават не само първоначална подкрепа, но и устойчиви възможности за развитие и излизане на нови пазари. Поглед беше отправен и към бъдещето:

"Пенсионната реформа върви към своя успешен край. Голяма част от пенс фондове си задават въпроса как да оценят риска за инвестиции на 3 млрд. евро. Затова и информираността за това как да бъде поет риска е особено важна", заяви Мартин Гиков, представител за България на Международната финансова корпорация.

Уроците зад успеха

Освен икономическите и финансовите аспекти конференцията насочи вниманието и към личните истории на успешни жени предприемачи.

Панелът „Уроци зад успеха“ беше посветен на решенията, рисковете и трудностите, които съпътстват изграждането на собствен бизнес. В центъра на дискусията бяха не само постигнатите резултати, но и грешките, постоянството и натрупаният опит.

Международната конференция постави въпроса как женското лидерство може да се превърне в реален фактор за икономическото развитие.

"Достъпът до знания, капитал и професионална подкрепа е от съществено значение за превръщането на иновативните идеи в успешни бизнес проекти", споделиха дами, участвали в събитието. 

ТАРАЛЕЖ е медиен партньор на събитието

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