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Бизнесът иска МС да преразгледа решението си за компенсиране парите за ток

Бизнесът иска МС да преразгледа решението си за компенсиране парите за ток
Снимка: БТА

Правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите за електроенергията на бизнеса

Бизнесът настоява Министерският съвет да преразгледа решението си за компенсиране разходите за електроенергия на небитовите потребители през следващата близо една година. Според гласуваната промяна помощите, включително за лечебните заведения и училищата, ще се изплащат еднократно, едва след края на гласувания период - 30-ти юни 2027 година, което ще забави плащанията и ще постави под натиск финансовата стабилност на крайните потребители.

От бизнеса настояват за работна среща с представители на Министерството на енергетиката за преразглеждане на реда и сроковете за изплащане на енергийните компенсации през настоящия период.

Със свое решение от средата на септември тази година правителството отмени ежемесечното изчисляване и изплащане на компенсациите за електроенергията на бизнеса и останалите небитови потребители, в случаите когато средномесечната борсова цена надхвърля 122 евро на мегаватчас и постанови разликата до реалната платена стойност за използвания ток да се изплати еднократно след края на 10-месечния период, фиксиран в програмата.

Междинна авансова подкрепа през периода се предвижда само в месеците, в които средната борсова цена надхвърли 180 евро за мегаватчас

Какво означава това за бизнеса, но и за останалите небитови консуматори, каквито са болници, администрации, културни и образователни институции, обясни пред БНР председателят на Стопанската камара, Добри Митрев:

"Фючърсите на енергийните борси декември-януари над 175 евро можем да очакваме като цени на електрическата енергия, което е много близко до този междинен таван, който те са сложили, от 180 евро. И възможността българските предприятия и не само те да изпаднат в ликвидна дупка".

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