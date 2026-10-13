И двата атакувани кораба край България са били празни, 13 моряци остават в неизвестност

И двата търговски кораба, атакувани с дронове в Черно море в ранните часове на 13 октомври, са плавали без товар. Това показва предоставената техническа информация за засегнатите и участвалите в спасителните действия плавателни съдове.

Моторният кораб "Челси 3", плаващ под малтийски флаг с 15-членен екипаж, е бил атакуван в 01:15 часа на 17 морски мили източно от Бяла. След инцидента корабът е пуснал котва.

Всички 15 моряци от екипажа са спасени, като осем от тях са настанени в болници във Варна.

"Челси 3" е пътувал от турското черноморско пристанище Гиресун към Джурджулещ и е бил празен.

Пет минути по-късно, в 01:20 часа, е бил ударен и корабът HS Dignity, плаващ под флага на Гвинея-Бисау. Той е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла.

Информацията за потъването първоначално е подадена от спасен моряк и съвпада с изчезването на сигнала на кораба от автоматичната идентификационна система AIS.

HS Dignity е пътувал от Мостаганем в Алжир към Браила в Румъния и също е бил без товар.

В района първи помощ са оказали корабите "Azov Concord" и "Scandi Asserter", които са спасили петима моряци.

По първоначалната информация екипажът на HS Dignity е бил 16-членен, но данните за спасените и издирваните продължават да се уточняват. Спасителните действия се провеждат при тежки метеорологични условия и силно вълнение.