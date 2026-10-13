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Лиляна Павлова пред Таралеж: Дамите-предприемачи трябва да бъдат по-смели и да рискуват

Лиляна Павлова пред Таралеж: Дамите-предприемачи трябва да бъдат по-смели и да рискуват
ТАРАЛЕЖ

Тя бе модератор на събитието WOMEN IN INNOVATION: Power for Growth, на което ТАРАЛЕЖ е медиен партньор

"За съжаление внедряването на новите технологии от една страна и разбира се ИИ в бизнеса в България е все още в доста изоставащо ниво в някои сектори. Независимо, че сме отворени към технологии, но моят опит показва, че именно дигитализцация върви със забавен темп. Ковид пандемията пък ускори този процес. ИИ като възможности, които дава, помага ние да развием по-успешно бизнеса ни"

Това заяви бившият вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка и регионален министър Лиляна Павлова пред ТАРАЛЕЖ. Тя бе модератор на форума "Жените в иновациите. Силата да растем/Women in Innovation: Power for Growth", организирана от сдружение „Дамски форум“, която събра представители на европейските институции, бизнеса, финансовия сектор, науката и технологиите.

Форумът постави акцент върху възможностите пред жените да развиват собствени компании, да привличат инвестиции и да заемат лидерски позиции в сектори с висока добавена стойност. 

"Финансов ресурс има, има и безвъзмездни програми, различни фондове, през банки, корпоративно финансиране...но много често инвеститорите се изгубват в това как да наредят парчетата от пъзела. Кой фонд за какво е, къде отиват парите, кой е допустим да кандидатства. Вторият проблем е, че дори да имаш достъп и да достигнеш до правилния фонд, често компаниите нямат достатъчно финанси да обезпечат своите инвестиции", добави Павлова.

Тя подчерта, че относно българките в бизнеса е нужна повече смелост.

 "Дамите-предприемачи трябва да бъдат по-смели и да рискуват. Като че ли е по-типично за мъжете да поемат рисковете. Трябва да сме по-смели, по-решителни. Ние винаги като жени и майки по-трудно взимаме по-рискови решения."

Специално място в програмата беше отделено на финансовите инструменти за развитие на иновативни компании. Сред основните теми бяха достъпът до капитал, възможностите за привличане на инвестиции и механизмите за подкрепа на предприемачи, които искат да разширят дейността си. 

ТАРАЛЕЖ е медиен партньор на събитието

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