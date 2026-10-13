52-годишен мъж загина при челен удар с инкасо автомобил край Микре

52-годишен мъж загина при тежка катастрофа на главния път София - Варна в района на село Микре. Инцидентът е станал около 16:00 часа.

По първоначална информация лек автомобил и инкасо кола, движещи се в противоположни посоки, са се ударили челно.

Вследствие на сблъсъка водачът на лекия автомобил е починал на място. Той е пътувал сам.

В инкасо автомобила са се намирали двама души, които не са пострадали.

Заради катастрофата е въведена временна организация на движението. Тежкотоварните автомобили, пътуващи в посока Варна, изчакват на място, а леките коли се пренасочват през село Микре. Движението в посока София не е ограничено.

На мястото се извършват огледи, а причините за челния сблъсък тепърва ще бъдат установявани.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Ловеч.