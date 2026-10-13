НАП откри 11 нарушения в столичен ресторант, клиент получил имитация на касова бележка

Проверка на Националната агенция за приходите установи 11 нарушения в столичен ресторант, съобщиха от приходната агенция.

Инспектори от Главна дирекция "Фискален контрол" извършили контролна покупка в заведението. След плащането не бил издаден фискален бон, а когато тайният клиент поискал касова бележка, получил имитация, отпечатана от нефискален принтер.

След като инспекторите се легитимирали, проверката продължила с инвентаризация, контрол на фискалните устройства и касовата наличност, както и проверка на трудовите договори на служителите.

По данни на НАП персоналът отказал да съдейства на проверяващите, поради което на място били повикани служители на Първо районно управление на МВР.

Инспекторите установили разлика между наличните пари в касата и отчетеното от фискалното устройство. В ресторанта били открити и нефискални бонове, чиито суми, както и тази от контролната покупка, не били отразени на касовия апарат.

Липсвал и задължителният кочан с касови бележки. При проверката било установено още, че само един от работещите на място има трудов договор с дружеството, което е собственик на ресторанта, докато останалите са назначени към друга фирма.

Заради съмнения за манипулиране на програмния продукт и възможен дистанционен достъп до компютъра в заведението инспекторите запечатали ресторанта за една нощ. Целта била да бъде запазена информацията от софтуера за управление на продажбите и да се осигури извършването на инвентаризацията и последващите проверки.