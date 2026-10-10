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Шеф Манчев: В Милано е по-скъпо от София, ресторантите у нас са притиснати от 20% ДДС

Шеф Манчев: В Милано е по-скъпо от София, ресторантите у нас са притиснати от 20% ДДС
Стопкадър / НОВА

Телевизионният готвач защити цените в българските заведения и призова държавата да намали ДДС за ресторантьорския бранш на 9%

Популярният готвач и телевизионен водещ Иван Манчев защити цените в българските ресторанти и заяви, че храненето навън в редица западноевропейски градове е значително по-скъпо.

"Дъщеря ми живее в Милано и мога да кажа, че там е доста по-скъпо, отколкото в София", каза Манчев в ефира на NOVA.

По думите му основният проблем за ресторантьорския сектор у нас е размерът на ДДС. Манчев постави въпроса защо ресторантите плащат 20%, докато за хотелския сектор ставката е 9%.

"Навсякъде в Западна Европа ДДС-то е между 6 и 9%, само тук е 20%. Това е изключително несериозно и недалновидно", заяви той и настоя ставката за ресторантьорите да бъде намалена.

Манчев посочи още, че около 38% от приходите на ресторантите отиват за заплати на персонала, докато по думите му средното ниво за Европа е около 25%.

Той подчерта и значението на сектора като работодател.

"В сектора на туризма ние сме най-големият работодател в България, при нас работят около 400 000 души и ние плащаме осигуровки за тях", заяви Манчев.

Готвачът призна, че част от персонала в българските ресторанти е недостатъчно квалифициран, но според него подобен проблем има и в Западна Европа.

Манчев призова държавата да започне по-сериозен разговор с бранша и да бъде изработена обща стратегия за развитието му. Според него по-ниска ставка на ДДС би дала възможност на ресторантите да подобрят услугата и условията за работа.

Той коментира и летния туристически сезон, като го определи като слаб и заяви, че по негови наблюдения спадът на туристите по морето е бил между 30 и 40% спрямо миналата година.

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