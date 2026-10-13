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Спорът между Ювентус и Роналдо стигна до Върховния съд на Италия

Спорът между Ювентус и Роналдо стигна до Върховния съд на Италия

В основата на конфликта са спестените заплати по време на пандемията от коронавирус

Сагата между Ювентус и Кристиано Роналдо изглежда далеч от своя край, а се точи вече 5 години. Торинският гранд продължава юридическата война срещу бившата си звезда и официално отнесе спора до Касационния съд на Италия - най-високата инстанция в правосъдната система на страната.

Наказанието на Кристиано Роналдо се оказа само димна завеса

В основата на конфликта са спестените заплати по време на пандемията от коронавирус, при който клубът се договори с част от играчите си за разсрочване на възнагражденията. След преминаването му в Манчестър Юнайтед през лятото на 2021 г., Роналдо поиска да му бъдат изплатени забавени 19.5 милиона евро.

През април 2024 г. арбитражният съд отсъди частично в полза на футболиста и нареди на Юве да му плати 9.8 милиона евро плюс лихвите - точно половината от първоначалната му претенция. Тогава юристи отбелязаха, че няма доказателства клубът умишлено да е заблудил футболиста, а самият той не бе поискал сумата при напускането си през 2021 г.

През януари 2026 г. Трудовият съд в Торино отхвърли жалбата и потвърди решението в полза на петкратния носител на „Златната топка". От финансовия доклад на Ювентус за сезон 2025/26 г. става ясно, че клубът е подал официална жалба до Касационния съд на 27 март 2026 година и в момента очаква определяне на дата за изслушването.

 

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