Божилов предупреди за риск за българските териториални води след атаките срещу кораби в Черно море

Новите атаки срещу кораби в Черно море създават риск за сигурността на корабоплаването и могат да доведат до пренасочване на морския трафик към териториалните води на България. Това заяви пред bTV бившият заместник-министър на отбраната Йордан Божилов.

По думите му последният удар е извършен в близост до българските териториални води, в т.нар. прилежаща зона, където страната ни има определени права и задължения.

„Тази атака внася допълнителна ескалация. Почти целият трафик в Черно море е насочен през териториалните води на България и Румъния. Може да очакваме драстично намаляване на трафика или изместването му изцяло в териториалните води на България“, предупреди експертът.

Според него не бива да се изключва възможността следващи нападения да засегнат кораби или съоръжения в българските териториални води, което би представлявало нарушение на суверенитета на страната.

Божилов обърна внимание и на факта, че атакуваният кораб плава под флага на Малта, която е член на Европейския съюз. По думите му това дава основание въпросът да бъде поставен и на европейско равнище.

Бившият заместник-министър смята, че България и Румъния трябва да поискат консултации в рамките на НАТО, а заедно с Малта да повдигнат темата и пред институциите на ЕС.

Според Божилов целта на Русия е да ограничи корабоплаването в Черно море и по този начин да възпрепятства украинския износ.