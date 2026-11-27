Преговорите за съставяне на ново правителство в Израел продължават на фона на сложна политическа обстановка и сериозни разминавания между основните политически сили. Партията „Яшар“, ръководена от бившия началник на Генералния щаб на израелската армия Гади Айзенкот, постигна споразумение за коалиционно сътрудничество с дясната опозиционна формация „Нашият дом Израел“ на Авигдор Либерман. Договореността е част от усилията за формиране на ново управление след парламентарните избори в Израел през октомври.

По тези и други актуални теми международният редактор на ТАРАЛЕЖ Михаил Анастасов разговаря с Димитър Къцарков – хебраист, международен анализатор, специализирал в Университета в Хайфа, Израел.

Какви са основните изводи от изборните резултати?

„В общи линии резултатите бяха очаквани. Изненадата дойде от представянето на арабските партии“, коментира Къцарков. Той обърна внимание и на отстъплението в подкрепата за формациите на Безалел Смотрич и Итамар Бен-Гвир, които се явиха отделно на изборите.

По думите му в момента текат интензивни преговори, очертани от няколко основни политически линии. Едно от най-големите предизвикателства пред Гади Айзенкот е да намери достатъчно парламентарна подкрепа за съставяне на стабилно правителство.

Кои са възможните коалиционни конфигурации?

Според анализатора първоначалният вариант е бил Айзенкот да потърси подкрепата на политическите сили, които се противопоставят на Бенямин Нетаняху. Тази възможност обаче постепенно губи позиции през последните дни.

Причината е изненадващият ход на Айзенкот, който се доближава до позицията на Авигдор Либерман. Лидерът на „Нашият дом Израел“ заяви готовност да подкрепи правителство на националното единство.

„Тази линия стана по-силна след изборите, защото се изясни, че Айзенкот няма да може да управлява без подкрепата на арабските партии“, посочи Къцарков.

Той отбеляза, че във вторник демократите прекратиха преговорите с Айзенкот, но впоследствие разговорите са били подновени.

„Близо сме до съставяне на правителство, но предстои да видим коя от двете страни ще надделее“, коментира анализаторът.

Сред спорните въпроси остава и евентуалната ротация на премиерския пост. Нетаняху настоява да бъде първи премиер при подобен модел на управление – условие, което е неприемливо за Гади Айзенкот.

Службата на ултраортодоксалните евреи в армията – ключов въпрос за бъдещото управление

Една от водещите теми в предизборната кампания беше задължителната военна служба на ултраортодоксалните евреи.

„Позицията на Айзенкот е ясна – той иска ултраортодоксалните евреи да служат в армията“, обясни Къцарков.

По думите му Нетаняху заема противоположна позиция, тъй като през годините разчита на подкрепата на религиозните партии. Именно този въпрос може да се превърне в едно от основните препятствия пред бъдещата коалиция.

Какъв е профилът на избирателите на Безалел Смотрич и Итамар Бен-Гвир?

„Те са по-радикално настроени. Голяма част от тях са заселници на Западния бряг“, посочи Къцарков.

Според него политическите формации на Смотрич и Бен-Гвир следват идеологически идеи, свързани с наследството на Меир Кахане. В основата на тази идеология стои стремежът религиозните предписания на Тората да имат водещо място в израелското законодателство.

„Основната разлика между двамата е, че Бен-Гвир е по-радикален, докато Смотрич се стреми към институционализиране и действие в рамките на израелската правна система“, уточни анализаторът.

Ще се превърне ли разследването на 7 октомври в условие за съставяне на правителство?

Разследването на нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. също е сред ключовите теми в политическите дебати.

„Това беше една от основните теми в позицията на Айзенкот. Израелското общество трябва да получи отговори за това какво доведе до тази трагедия“, подчерта Къцарков.

ТАРАЛЕЖ припомня, че израелският парламент одобри на първо четене законопроект за създаване на държавна анкетна комисия, която да разследва пропуските в сигурността при нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г. При гласуването 65 депутати подкрепиха законопроекта, а 50 гласуваха против.

Къцарков направи паралел и с войната от Йом Кипур през 1973 г., когато Египет и Сирия нападат Израел. След нея в страната се водят сериозни дебати за допуснатите грешки и пропуските в системата за сигурност.

„Темата за разследването на трагичните събития от 7 октомври и въпросът за военната служба на ултраортодоксалните евреи са сред основните фактори при съставянето на новото правителство“, отбеляза той.

Какво предстои за Бенямин Нетаняху?

Според Димитър Къцарков за израелския премиер предстои едно от най-големите изпитания – как ще бъде запомнен от историята.

„Нетаняху се бори не само за политическото си оцеляване, но и за историческото си наследство. Той не иска да остане в историята като премиера, допуснал събитията от 7 октомври“, коментира анализаторът.

Къцарков подчерта, че въпреки политическите трудности Нетаняху не бива да бъде отписван, тъй като продължава да разполага със сериозни политически ресурси.

Близкият изток – перспективи пред конфликта

В разговора беше засегнато и развитието на военните действия в Близкия изток. Според Къцарков ситуацията в Йемен и нарастващото влияние на хутите са тревожен сигнал за регионалната сигурност.

Анализаторът смята, че арабските държави няма да обърнат гръб на Израел, тъй като все повече се нуждаят от технологии и подкрепа, включително от САЩ.

По думите му Иран навлиза в период, в който е готов да води продължителна война в името на оцеляването на режима.

Сред нерешените въпроси остава и бъдещето на ивицата Газа. Къцарков постави акцент върху легитимността на Палестинската автономия и способността ѝ да управлява територията, след като от 2007 г. тя не упражнява контрол върху Газа.