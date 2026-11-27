ЦСКА благодари на феновете си за подкрепата срещу Трабзонспор в Лигата на конференциите. В публикация във Facebook клубът открои атмосферата на пълния стадион “Българска армия”, където “червените” изиграха първия си европейски мач от три години.

“Има неща, които не се измерват с резултати, а едно от тях е армейската публика”, написаха от ЦСКА. “Създадохте атмосфера, която трудно може да бъде описана с думи.”

ЦСКА поведе преди почивката, но Трабзонспор изравни през второто полувреме и стигна до победата с гол в последната минута. След четири кръга “червените” остават с една точка в основната фаза на турнира.