Привърженик на Левски остава в болница в Марсилия след нападенията преди двубоя с Олимпик Марсилия от Лига Европа на 26 ноември, съобщават Дарик радио и dsport.

По информация на Илия Христов, председател на сдружение “Сини сърца”, в което членува пострадалият, мъжът е в съзнание, но е в тежко състояние и има кръвоизлив в главата. Лекарите са преценили, че той трябва да остане в болницата. Друг привърженик, който е със счупен нос и други наранявания, е получил разрешение да си тръгне.

Общо петима привърженици са били откарани в болница след инцидентите. Според Дарик радио и dsport двама от тях все още са под лекарско наблюдение.

Левски сезира УЕФА и поиска пълно разследване на нападенията и на организацията по сигурността около мача на “Велодром”.