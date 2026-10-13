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Керемедчиев: Атаките в Черно море застрашават националната сигурност на България

Керемедчиев: Атаките в Черно море застрашават националната сигурност на България
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Това заяви бившият заместник-министър на външните работи

България има основания да поиска задействане на член 4 от Северноатлантическия договор заради зачестилите атаки срещу кораби в Черно море, заяви бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в ефира на „Твоят ден“. Коментарът му идва след удара с дронове срещу кораба „Челси 3“ на около 18 морски мили източно от Бяла.

При инцидента екипажът от 15 души беше евакуиран, като част от моряците получиха медицинска помощ.

Какво предвижда член 4 от договора на НАТО

Според Керемедчиев близостта на инцидента до българските териториални води представлява сериозен риск за националната сигурност.

„Това наистина е изключително близо и вече представлява много сериозна заплаха за нашата национална сигурност. Според мен България има всички основания да активира член 4 от своето членство в НАТО“, заяви той.

Член 4 от Северноатлантическия договор позволява на всяка държава членка да поиска консултации със съюзниците, когато смята, че териториалната ѝ цялост, политическата ѝ независимост или сигурността ѝ са застрашени. За разлика от член 5, който урежда колективната отбрана при въоръжено нападение срещу съюзник, тази процедура не изисква предварително да е извършено нападение срещу територията на съответната държава.

„България няма нужда да бъде нападната или в териториалните ѝ води да бъдат извършени удари, за да се почувства застрашена и да поиска такива консултации“, подчерта Керемедчиев.

Повече разузнавателна информация за произхода на дроновете

Бившият заместник-министър смята, че България трябва да настоява за по-бърз обмен на разузнавателна информация с партньорските служби. Според него това би помогнало за установяването на произхода на дроновете и обстоятелствата около атаките.

Керемедчиев коментира и предстоящия разговор на премиера Румен Радев с руския посланик Елеонора Митрофанова. По думите му контакт на подобно равнище показва сериозността на случая. Той допусна, че от руската страна може да бъде поискана информация за инцидентите, след което да последва официална позиция.

Рискът за корабоплаването може да оскъпи търговията

Освен последиците за сигурността, напрежението в Черно море може да има отражение и върху икономиката. Керемедчиев предупреди, че повишеният военен риск води до увеличаване на застрахователните премии за корабоплаването.

Това оскъпява транспорта на стоки и може да направи някои търговски маршрути по-малко привлекателни за превозвачите.

„България трябва да се подготви и за икономически последствия, не само за последствия за националната сигурност“, заяви Керемедчиев.

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