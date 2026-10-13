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Фондация "Ела и Ти": Доброто е заразно, а границите са само в главите ни

Основателят на "Ела и Ти" Гергана Дойчинова разказва пред ТАРАЛЕЖ как започва всичко и какво е да си доброволец

"Исках да изведа хората с увреждания от до болка познатите им четири стени, да им покажа света такъв, какъвто всички ние го познаваме. Да не ги свързват единствено с това да бъдат обгрижени и нахранени. Да имат възможността заедно с нас да изживеят тази емоция"

Това разказа пред ТАРАЛЕЖ основателят на фондация "Ела и Ти" Гергана Дойчинова. Тя започва с доброволчеството още на 17 години и винаги е искала да помага на другите. Днес, 9 години след началото на инициативата, тя е категорична, че има смисъл, че хората с увреждания имат същите мечти и нужди като останалите, а сърцата им туптят по същия начин.

Доброволците носят, теглят и дърпат хора на колички до планински върхове, пещери, езера.

"Исках тези събития да не бъдат за тях, а те да бъдат част от цялото. И те принадлежат към това общество, като нас са. Няма нищо по-естествено от това да имаме тази споделеност."

Тя споделя, че това е труден и дълъг процес, който не просто трябва да движиш с доброволците, а да накараш хората с увреждания да излязат от тяхната среда, където се чувстват сигурни.

"Доверието е ключово", разказва Гергана Дойчинова.

Планинската спасителна служба помага на фондацията като предоставя носилки, колички, а реалността е, че "Ела и Ти" разчита единствено на дарения. За следващите 10 години Дойчинова си пожелава:

"Да има приемственост, от която има нужда всяка една кауза. Защото никой не е вечен. Трябва някой да продължи, ако наистина стъпките ни са верни, нека някой продължи."

Специално събитие на колела отбелязва и новия проект на фондацията, който хора с увреждания и бегачи ще обикалят Пловдив.

Целия разговор чуйте във видеото

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