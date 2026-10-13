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Илияна Йотова ще удостои български офицери с Почетния знак на президента

Илияна Йотова ще удостои български офицери с Почетния знак на президента
БТА

Церемонията ще се състои в Гербовата зала на „Дондуков“ 2

Държавният глава Илияна Йотова ще удостои български офицери с Почетния знак на президента в Гербовата зала на „Дондуков“ 2, от 12:00 ч., съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

За проявен висок професионализъм и значим принос в овладяването на критични ситуации, свързани с пожари, президентът Илияна Йотова ще отличи майор Марин Тасков.  

С Почетния знак на президента държавният глава ще удостои подполковник Димитър Метаксов за неговия висок професионализъм и значим принос за гарантиране на суверенитета на въздушното пространство и националната сигурност. 

Подполковник о.з. Методи Николов ще бъде удостоен със същото отличие за значимия си принос в развитието на Военновъздушните сили на Република България и издигането на техния престиж. 

Президентът Илияна Йотова отличи Националния военноисторически музей (НВИМ) с Почетния знак на президента. 

Отличието е във връзка с годишнината от основаването на музея и за дългогодишния му значим принос за опазването на националната памет, съхраняването на историята на Българската армия и активната военнопатриотична дейност.

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