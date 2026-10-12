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Илияна Йотова участва в честването на 75 години от създаването на Държавна агенция „Архиви“

Илияна Йотова участва в честването на 75 години от създаването на Държавна агенция „Архиви“
БТА

Работата на архивистите е особено важна в съвременния свят на високи технологии, посочи президентът

Държавният глава Илияна Йотова участва в тържественото отбелязване на 75 години от създаването на Държавната агенция „Архиви“.

По повод годишнината в Изложбената зала в сградата на агенцията бяха представени юбилейното издание „Българските архиви. Документи и хора“ и изложбата „Находки на паметта. Неочаквани архивни открития“, както и беше валидирана специална пощенска марка.

"Държавна агенция „Архиви“ е цитаделата на българската памет и има ключова роля за съхраняването на историческите факти и предаването им на следващите поколения", заяви президентът Илияна Йотова на тържественото отбелязване на годишнината.

Вие сте хората, на които най-много разчитаме за това да няма пренаписване на българската памет, да няма пренаписване на историята, пренаписване на фактите“, посочи Йотова, цитирана от БТА.

По думите ѝ работата на архивистите е особено важна в съвременния свят на високи технологии и динамични промени, защото те изграждат мостове между поколенията и дават възможност на следващите поколения да надграждат знанията си за българската история.

Йотова подчерта, че архивните документи разкриват историята не само чрез официалните свидетелства, но и чрез личните писма, в които хората споделят своите радости и страдания, признават грешките си, спорят помежду си и вземат решения, оставили следа в обществото. „Това е живата история на архивите“, каза тя.

 

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