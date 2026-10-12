Най-важното от света на 12.10.2026-та г.

ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

Европейският съюз договори нов пакет от санкции, насочени срещу рекорден брой поддръжници на руските военни действия и свързани с тях лица – физически и юридически. Мерките ще обхванат близо 1600 души, компании и други организации. Това стана ясно от думите на върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас, цитирана от ДПА.

Мерките, договорени от външните министри на страните от ЕС на срещата им в Люксембург, представляват „най-голямото разширяване на санкционния ни списък, откакто Русия започна войната си“, написа тя в Х. „Повече от половината от тях са свързани с производствената верига за балистични ракети“, поясни тя.

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

Кремъл отхвърли предложението за 60-дневно примирие, предложено от украинския президент Володимир Зеленски с цел провеждане на президентски избори в страната му. Вместо това от Москва казаха, че настояват за цялостно мирно споразумение.

„Моля, кажете на Путин – дайте ни два месеца, 60 дни на пълно примирие, 60 дни, и ние ще организираме избори“, заяви Зеленски пред предаването „This Week“ на телевизия ABC в неделя.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред журналисти в понеделник, че Русия иска дългосрочно мирно споразумение, а не временно спиране на огъня.

Бивш генерал изпреварва Нетаняху в избора за премиер на Израел

Бившият главнокомандващ на израелската армия Гади Айзенкот изпреварва премиера Бенямин Нетаняху с 43% срещу 38% в проучване на обществената телевизия KAN за това кой е по-подходящ за министър-председател. Допитването е проведено броени седмици преди парламентарния вот, насрочен за 27 октoмври 2026 г.

Прогнозите сочат, че центристката партия „Яшар“ на Айзенкот ще спечели 22 места в 120-членния Кнесет, изпреварвайки дясната партия „Ликуд“ на Нетаняху, която получава 20 мандата.

Американски генерал: Ще унищожим "всичко и всеки", който нападне НАТО

Върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа и ръководител на Европейското командване на въоръжените сили на САЩ генерал Алексъс Гринкевич отправи предупреждение към Русия. Той заяви, че силите му ще унищожат „всичко и всеки обект“, свързани с евентуална агресия, ако Москва се окаже „достатъчно безразсъдна“, за да предприеме атака срещу територия на Алианса, съобщи Ройтерс.

По време на конференция по въпросите на сигурността във Варшава, представяйки своята „теория на победата“, генерал Гринкевич подчерта, че НАТО е отбранителен съюз, но е готов да блокира, отблъсне и разгроми всяко нападение срещу свой член, за да гарантира, че то ще се окаже „напълно безсмислено“.

Скопие сезира ЕС и Съвета на Европа за „бягството“ на Ива Михайлова

Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония планира официално да сезира институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа относно казуса с напускането на страната от Ива Михайлова, определяно в Скопие като бягство, и последвалия ѝ „прием на високо ниво в София”. Това съобщава БТА, позовавайки се на позиция на външното ведомство на югозападната ни съседка.

В нея се казва, че „подобно поведение от страна на българските държавни институции подкопава усилията, които полагаме за изграждане на доверие и противоречи на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения“.

„Приемът на високо ниво на лице, срещу което се води съдебно производство, изпраща сериозно погрешно послание. Националността и притежаването на друго гражданство не трябва да служат като защита от отговорност пред компетентните институции. Всеки има право на справедлив процес. Никой няма право на освобождаване от законите”, се казва още в позицията на ведомството.