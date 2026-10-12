Най-важното от България на 12.10.2026 г.

Задържаната в Република Северна Македония заради катастрофа млада българка Ива Михайлова пресече успешно границата и от днес вече е в България.

Министерството на външните работи не е било предварително уведомено за завръщането на Ива Михайлова в България и не е участвало в организацията на прибирането ѝ. Това заяви външният министър Велислава Петрова пред журналисти в Люксембург.

„Не сме съдействали по никакъв начин за прибирането ѝ в България“, уточни тя.

По думите на министъра най-важното в момента е младата жена, която пострада тежко при катастрофа в Северна Македония, да получи необходимата медицинска помощ възможно най-скоро.

МВнР не е било предварително уведомено за действията на Ива Михаилова, семейството и адвоката ѝ, довели до пристигането ѝ в България, и не е участвало в организирането им. Това потвърдиха и пред ТАРАЛЕЖ от външнополитическото ни ведомство.

Оттам добавят, че контакт с МВнР е бил осъществен от адвоката на Ива Михайлова „непосредствено преди неговото изявление“ пред медиите.

Моите стъпки за възможността Ива Михайлова да се лекува в България бяха последователни. Това заяви президентът Илияна Йотова по повод казуса с младата жена с българско гражданство.

"След като разбрах, че Ива Михайлова няма да бъде допусната в България за лечение, помолих наши лекари да отидат там, но и това не беше разрешено", обясни Йотова. Президентът изреди от колко международни институции е потърсила помощ по казуса, включително на ниво ООН.

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за продължаване на разследването на атаката срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

В писма до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и до генералния секретар на НАТО Марк Рюте министър-председателят Румен Радев подчертава необходимостта от съюзническа подкрепа и призовава за приоритетно разглеждане на темата с оглед неотложния ѝ характер.

България категорично осъжда военните атаки срещу търговското корабоплаване и цивилни моряци и е твърдо решена да установи отговорните за него, е позицията на премиера Румен Радев.