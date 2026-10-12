Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Подходи за осигуряването на устойчиви инвестиции в технологиите и иновациите като фактор за развитие и растеж в Европа с оглед на дебатите по приемането на новата Многогодишна финансова рамка на ЕС, обсъдиха на среща в Министерския съвет министър-председателят Румен Радев и изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен.

В срещата участваха вицепремиерът Атанас Пеканов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

По време на разговора бяха разгледани възможности за насърчаване на развитието на малките технологични компании в Европа и стимулиране на тяхната конкурентоспособност. Премиерът Радев отбеляза, че след години на неглижиране в България отново расте интересът към инженерните специалности, както и към изграждането на специалисти в AI сектора, съобщават от пресцентъра на МС.

„Конкурентоспособността на всяка държава членка и на самия ЕС изисква инвестиции във високите технологии, в иновациите, както и да гарантираме сигурността си“, подчерта още премиерът Радев.

По думите му усилията на България да инвестира в създаването и поддръжката на IT-екосистемите у нас и в развитието на AI-фабрики отговаря на стремежа ни да наваксаме изоставането през последните години в тези области.

Радев посочи, че постиженията във високите технологии и в развитието на космическите изследвания изискват не само финансови вложения, но също и в обучението на кадри и осигуряването на конкурентна среда те да се развиват. Премиерът отбеляза и че страната ни ежегодно доказва възможностите на младите български умове, които завоюват призови места в олимпиадите по математика, физика и астрономия.

По време на разговора Румен Радев и Хена Виркунен обсъдиха и въпроса за сигурността в Черно море. Премиерът запозна заместник-председателя на ЕК с разследването на атаката срещу двата търговски кораба, ударени от дронове в изключителната икономическа зона на България. Той акцентира върху необходимостта от технологично съдействие от специализираните организации в ЕС, най-вече по отношение на дълбоководното проучване на потопения кораб, за да бъдат установени всички факти, както и да бъдат издирени останки от дроновете, използвани за атаката.