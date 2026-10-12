Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Националният съвет за тристранно сътрудничество днес не постигна съгласие по предложенията за промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени от Костадин Костадинов и група народни представители.

Вносителите предлагат да има официален празник - Ден на националното помирение, както и да отпадне шестмесечният срок, в който работникът получава обезщетение, ако е незаконно уволнен. Според предложението срокът за получаване на обезщетение трябва да продължи докато продължава съдебното дело за доказване на незаконността на уволнението, предава БТА.

Този законопроект премина през първо гласуване през парламентарната социална комисия и частта за официалния празник беше отхвърлен от мнозинството, каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Такова е и становището на Министерството на труда и социалната политика заради натоварването върху разходите, които биха се изплащали в публичния и в частния сектор, допълни тя.

За срока за получаване на обезщетение при незаконно уволнение министър Ефремова посочи, че преди време е бил четири месеца, а сега е шест, но в Гражданския процесуален кодекс са предвидени доста кратки срокове и би следвало в тях съдът да се е произнесъл при спор за незаконно уволнение, което е и срокът за обезщетение от страна на работодателя. По думите на Ефремова това обезщетение няма за цел да наказва работодателя.

Официалните празници би трябвало да се установяват от Народното събрание, а не в Кодекса на труда, каза Ася Гонева от КНСБ.

Всяко такова предложение трябва да бъде гледано много прецизно, да кажем какви цели преследваме, чии интереси ще засегне в публичния и в частния сектор, какъв е ефектът, който търсим, така че в тази част КНСБ не подкрепя предложението за промени, допълни Гонева.

За обезщетението на работника и служителя, който е незаконно уволнен, Гонева каза, че срокът трябва да бъде адекватен.

Работодателските организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, не подкрепиха и двете предложения за промени с мотивите, че няма основание за приемане на още един официален празник, както и липса на основание да се изплаща обезщетение за неопределен срок.