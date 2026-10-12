Новини
Търси
Подкаст
Политика

Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда
БТА

Вносителите предлагат да има нов официален празник, както и да отпадне шестмесечният срок, в който работникът получава обезщетение, ако е незаконно уволнен

Националният съвет за тристранно сътрудничество днес не постигна съгласие по предложенията за промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени от Костадин Костадинов и група народни представители. 

Вносителите предлагат да има официален празник - Ден на националното помирение, както и да отпадне шестмесечният срок, в който работникът получава обезщетение, ако е незаконно уволнен. Според предложението срокът за получаване на обезщетение трябва да продължи докато продължава съдебното дело за доказване на незаконността на уволнението, предава БТА.

Този законопроект премина през първо гласуване през парламентарната социална комисия и частта за официалния празник беше отхвърлен от мнозинството, каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Такова е и становището на Министерството на труда и социалната политика заради натоварването върху разходите, които биха се изплащали в публичния и в частния сектор, допълни тя.

За срока за получаване на обезщетение при незаконно уволнение министър Ефремова посочи, че преди време е бил четири месеца, а сега е шест, но в Гражданския процесуален кодекс са предвидени доста кратки срокове и би следвало в тях съдът да се е произнесъл при спор за незаконно уволнение, което е и срокът за обезщетение от страна на работодателя. По думите на Ефремова това обезщетение няма за цел да наказва работодателя. 

Официалните празници би трябвало да се установяват от Народното събрание, а не в Кодекса на труда, каза Ася Гонева от КНСБ.

Всяко такова предложение трябва да бъде гледано много прецизно, да кажем какви цели преследваме, чии интереси ще засегне в публичния и в частния сектор, какъв е ефектът, който търсим, така че в тази част КНСБ не подкрепя предложението за промени, допълни Гонева.

За обезщетението на работника и служителя, който е незаконно уволнен, Гонева каза, че срокът трябва да бъде адекватен. 

Работодателските организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, не подкрепиха и двете предложения за промени с мотивите, че няма основание за приемане на още един официален празник, както и липса на основание да се изплаща обезщетение за неопределен срок.

 

Още по темата

Тристранката се събира днес: Ето какво ще разгледат

Тристранката се събира днес: Ето какво ще разгледат

Тристранният съвет подкрепи линия на бедност от 443 евро за 2027 г.

Тристранният съвет подкрепи линия на бедност от 443 евро за 2027 г.

Тристранката обсъжда размера на линията на бедност за следващата година

Тристранката обсъжда размера на линията на бедност за следващата година

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

Божидар Божанов: Защо сайтът на президентството няма домейн на кирилица "президент.бг"

Божидар Божанов: Защо сайтът на президентството няма домейн на кирилица "президент.бг"

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Водещи

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

  • Преди 11 минути
Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

  • Преди 24 минути
Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

  • Преди 31 минути
Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

  • Преди 38 минути
Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

  • Преди 41 минути
Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

  • Преди 44 минути
Издирват 34-годишна жена от Шумен

Издирват 34-годишна жена от Шумен

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

  • Преди 51 минути
Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

  • Преди 56 минути
Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

  • Преди 1 час
България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

  • Преди 1 час
Оранжев и жълт код за силни валежи утре

Оранжев и жълт код за силни валежи утре

  • Преди 1 час