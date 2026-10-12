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Каракачанов по случая Ива Михайлова: Не вярвам на политиците от Скопие

Каракачанов по случая Ива Михайлова: Не вярвам на политиците от Скопие
ВМРО

По думите му най-важното е тя да получи необходимата медицинска помощ

В продължение на много години Скопие клевети България и разпространява невярна информация, каза лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов пред Bgonair.

Той коментира случая с младата жена Ива Михайлова.

Днес Ива Михайлова се прибра изненадващо в България, а случаят предизвика ново напрежение между София и Скопие. Северна Македония обяви, че ще сезира Европейския съюз и Съвета на Европа заради случилото се, определяйки го като "нелегално извеждане на обвиняемо лице"

По думите на Каракачанов управляващите в Северна Македония не са искрени и той е склонен да вярва на казаното от Ива Михайлова. Той изрази недоверие към позициите на македонските политици.

"Не вярвам на нищо, което казват политиците от Скопие. На тези хора не може да се вярва", каза Каракачанов.

Той акцентира върху здравословното състояние на младата жена и факта, че тя вече се намира в болница "Пирогов".

Според него най-важното е тя да получи необходимата медицинска помощ след продължителния период, в който не е имала достъп до адекватно лечение.

Той коментира и атаките срещу търговски кораби в Черно море, като посочи, че се очаква официално становище за случилото се. Според него е възможно да са използвани два подводни дрона.

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