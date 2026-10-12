Има ли опасност за разпространение на чума?

Няма опасност от разпространяване на чума. Това коментира пред Нова Нюз вирусологът от Българската академия на науките проф. Радостина Александрова.

Тя коментира случая в руски институт в Сибир. На 2 октомври в Иркутск, Русия, почина 28-годишна служителка на институт за изследване на опасни инфекции, а съмнението за белодробна чума предизвиква международно безпокойство. Според Световната здравна организация няма потвърдена диагноза и не са установени доказателства за продължаващо предаване на инфекцията.

„Последно знаем, че младата жена е починала от пневмония с неизвестен произход. Впоследствие беше добавено, че става дума за респираторна вирусна инфекция. Думата „чума“ не се споменава от официални служители”, каза проф. Александрова.

Тя подчерта, че институтът, в който жената е работила, е с много сериозна история в борбата с чумата, а и с други опасни инфекции като антракс и холера.

Проф. Александрова отбеляза, че руските власти са предприели мерки по отношение на инцидента.

Тя обаче посочи, че чумата има сравнително кратък инкубационен период – до една седмица. Проф. Александрова допълни, че 200 души са били контактни на младата жена, но тази карантина вече е отпаднала, а изследванията на тези лица не са установили наличие на зараза.