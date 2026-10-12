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Има ли опасност за разпространение на чума?

Има ли опасност за разпространение на чума?
Pixabay

Вирусологът от Българската академия на науките проф. Радостина Александрова коментира случая от Сибир

Няма опасност от разпространяване на чума. Това коментира пред Нова Нюз вирусологът от Българската академия на науките проф. Радостина Александрова.

Тя коментира случая в руски институт в Сибир.

На 2 октомври в Иркутск, Русия, почина 28-годишна служителка на институт за изследване на опасни инфекции, а съмнението за белодробна чума предизвиква международно безпокойство. Според Световната здравна организация няма потвърдена диагноза и не са установени доказателства за продължаващо предаване на инфекцията.

„Последно знаем, че младата жена е починала от пневмония с неизвестен произход. Впоследствие беше добавено, че става дума за респираторна вирусна инфекция. Думата „чума“ не се споменава от официални служители”, каза проф. Александрова. 

Тя подчерта, че институтът, в който жената е работила, е с много сериозна история в борбата с чумата, а и с други опасни инфекции като антракс и холера.

Проф. Александрова отбеляза, че руските власти са предприели мерки по отношение на инцидента. 

Тя обаче посочи, че чумата има сравнително кратък инкубационен период – до една седмица. Проф. Александрова допълни, че 200 души са били контактни на младата жена, но тази карантина вече е отпаднала, а изследванията на тези лица не са установили наличие на зараза.

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