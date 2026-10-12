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Откриха барелеф на ген. Иван Колев на дома му в София

Откриха барелеф на ген. Иван Колев на дома му в София
Facebook, Васил Терзиев

До паметния знак е поставен QR код, чрез който посетителите ще могат да получат достъп до информация за живота и делото на генерала на няколко езика

В София беше открит барелеф на генерал-лейтенант Иван Колев – военачалник, останал в историята като „бащата на българската конница“. Паметният знак е поставен на сградата, в която е живял, съобщи кметът на столицата Васил Терзиев в публикация във Фейсбук.

Иван Колев е роден в бесарабското българско село Бановка, получава военното си образование в София и посвещава живота си на България. През 1916 г., по време на боевете за Добрич, той повежда конницата си в сражението, като действията ѝ имат съществен принос за отбраната на града.

В публикацията си Терзиев подчертава, че примерът на генерала се свързва с готовността да поема отговорност в решаващи моменти и с доверието, което изгражда сред войниците си, споделяйки трудностите им.

Кметът акцентира и върху историческия контекст на неговия живот. Роден в пределите на Руската империя, Иван Колев защитава България дори когато руските войски се изправят срещу нея. Според Терзиев историята му напомня за значението на националната независимост и правото на страната сама да определя бъдещето си.

„Като кмет искам тези истории да имат място в ежедневието на София“, посочва Терзиев. По думите му паметните знаци дават възможност на жителите и гостите на столицата да научават повече за личностите, оставили следа в българската история, и да предават спомена за тях на следващите поколения.

За реализирането на инициативата кметът благодари на гражданското сдружение „Генерал-лейтенант Иван Колев“, на проф. Вили Лилков и на дарителите, подкрепили проекта. Признание получават и скулпторът Иван Тотев и архитектът Стоян Стоянов, участвали в създаването на барелефа.

До паметния знак е поставен QR код, чрез който посетителите ще могат да получат достъп до информация за живота и делото на генерала на няколко езика.

В края на публикацията си Васил Терзиев отдава почит на генерал Иван Колев и на войниците, сражавали се под негово командване.

 
 
 

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