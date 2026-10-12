Издирват 34-годишна жена от Шумен
Мариета Вълчева е в неизвестност от 1 септември
Полицията издирва Мариета Миткова Вълчева на 34 години от Шумен, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.
По данни на майка ѝ Мариета Вълчева е в неизвестност от 1-и септември.
Жената е висока около 165 см, с нормално телосложение, продълговато лице, кестенява коса, пъстри очи, с множество татуировки по ръцете и краката.
От полицията молят всички, които имат данни за местонахождението ѝ, да подадат сигнал на телефон 112 или на тел. 054 800-588.