Последно видяна в "Захарна фабрика": Издирват жена с деменция
75-годишната Пенка Ангелова е в неизвестност от четвъртък, а близките ѝ отправят призив за помощ
75-годишната Пенка Ангелова от Пловдив е в неизвестност от четвъртък, 8 октомври. Жената е забелязана за последно в района на квартал "Захарна фабрика", съобщава bTV.
По информация на семейството възрастната жена страда от деменция, което поражда допълнителни притеснения за нейното състояние и безопасност.
Близките ѝ призовават всеки, който я е виждал или разполага с информация за местонахождението ѝ, да съдейства за откриването ѝ.
Внукът ѝ Динко Генчевски е предоставил телефон за връзка: 0896 163 339.
При информация за местонахождението на жената гражданите могат да подадат сигнал и на телефон 112.