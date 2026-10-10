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Последно видяна в "Захарна фабрика": Издирват жена с деменция

Последно видяна в "Захарна фабрика": Издирват жена с деменция
БТВ

75-годишната Пенка Ангелова е в неизвестност от четвъртък, а близките ѝ отправят призив за помощ

75-годишната Пенка Ангелова от Пловдив е в неизвестност от четвъртък, 8 октомври. Жената е забелязана за последно в района на квартал "Захарна фабрика", съобщава bTV.

По информация на семейството възрастната жена страда от деменция, което поражда допълнителни притеснения за нейното състояние и безопасност.

Близките ѝ призовават всеки, който я е виждал или разполага с информация за местонахождението ѝ, да съдейства за откриването ѝ.

Внукът ѝ Динко Генчевски е предоставил телефон за връзка: 0896 163 339.

При информация за местонахождението на жената гражданите могат да подадат сигнал и на телефон 112.

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