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ЕС обмисля данък върху свръхпечалбите на петролните гиганти

ЕС обмисля данък върху свръхпечалбите на петролните гиганти
АР/БТА

Целта е да се осигурят средства за подпомагане на гражданите на фона на растящите цени на енергията

Европейската комисия обмисля въвеждането на общоевропейски данък върху свръхпечалбите на петролните и газовите компании. Целта е да се осигурят средства за подпомагане на гражданите на фона на растящите цени на енергията, съобщи еврокомисарят по климата и данъците Вопке Хукстра, цитиран от Ройтерс.

По думите му Комисията създава работна група, която ще оцени предимствата, недостатъците и правната осъществимост на подобна мярка.

Хукстра подчерта, че домакинствата, особено най-уязвимите, са изправени пред сериозно увеличение на сметките за енергия, докато някои компании реализират значителни печалби заради нестабилната международна обстановка.

„Те печелят от хаоса, който цари по света“, заяви еврокомисарят, като отбеляза, че подобна ситуация буди недоволство сред гражданите и политиците.

Поскъпването на петрола е свързано с войната между САЩ, Израел и Иран, както и с нарушенията в корабоплаването през Ормузкия проток и атаките срещу държави от Персийския залив. В края на април цената на фючърсите на сорта „Брент“ достигна близо 120 долара за барел, а повишението увеличи приходите на производителите и рафинериите.

Германия, Испания, Португалия, Италия, Полша и Австрия вече призоваха ЕС да разгледа възможността за общ данък върху извънредните печалби в енергийния сектор.

Брюксел обаче ще трябва да оцени внимателно правните последици от евентуалното решение. През 2022 г. ЕС въведе подобен механизъм след рязкото поскъпване на енергията вследствие на руската инвазия в Украйна. Част от засегнатите компании оспориха мярката по съдебен път, като делата все още не са приключили.

Някои държави вече са предприели самостоятелни действия. Португалия например въведе 33% данък върху извънредните доходи на петролните компании и рафинериите за 2026 г.

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