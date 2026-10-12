ЕС разширява преговорите за членство с Украйна и Молдова

Европейският съюз направи нова стъпка в процеса по присъединяване на Украйна и Молдова. Представителите на 27-те държави членки се договориха в Люксембург да разширят преговорите с двете страни, като включат още две тематични области, предаде ДПА.

Става въпрос за единния европейски пазар, както и за конкурентоспособността и приобщаващия растеж. Решението беше обявено от ирландското председателство на Съвета на ЕС.

Единният пазар гарантира свободното движение на стоки, услуги, капитали и работници в рамките на Съюза. Другата област обхваща въпроси, свързани с икономическата и данъчната политика, образованието и научните изследвания.

Разширяването на преговорите се възприема като положителен сигнал към Киев и Кишинев, че предприетите от тях реформи дават резултат. За Украйна напредъкът е особено значим предвид продължаващата руска военна агресия и трудностите при осъществяването на необходимите промени.

Преговорите за присъединяване имат за цел да гарантират, че кандидатите изпълняват всички условия за членство в ЕС. Процесът е разделен на 35 преговорни глави, като 33 от тях са обединени в шест тематични клъстера.

Въпреки постигнатия напредък Украйна все още е изправена пред сериозни предизвикателства. Според експерти страната трябва да продължи реформите, особено в областта на борбата с корупцията. Пълното приключване на преговорите не се очаква преди следващото десетилетие.

Освен Украйна и Молдова, към членство в ЕС се стремят и страните от Западните Балкани – Черна гора, Албания, Сърбия, Босна и Херцеговина, Северна Македония и Косово.

Черна гора е най-напреднала в процеса на присъединяване. Според скорошна оценка страната, чието население е около 620 000 души, може да приключи преговорите до края на 2026 г., ако запази сегашното темпо на реформите.

Очаква се европейските лидери да обсъдят бъдещото разширяване на Съюза и на срещата на върха в Брюксел в четвъртък вечер.