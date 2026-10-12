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Кая Калас: Ако Русия прекрати войната, в Украйна ще има избори

Кая Калас: Ако Русия прекрати войната, в Украйна ще има избори
ЕС

Според нея единственият работещ механизъм за спиране на агресията е оказването на постоянен натиск над Москва

Сигурна съм, че ако Русия прекрати войната, в Украйна ще има избори. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас по повод настояванията на Вашингтон и Москва за нови украински избори.

Тя коментира пред медиите в Люксембург преди старта на заседанието на европейските външни министри, че предизборните процеси неизменно провокират вътрешни борби, но в условия на конфликт единството на народа остава от първостепенно значение. Според нея единственият работещ механизъм за спиране на агресията е оказването на постоянен натиск над Русия, поради което тя отправи призив към САЩ да засилят налагането на санкции в синхрон с мерките, предприети от Общността.

Кая Калас приветства постъпилите информации за договорено „енергийно примирие“, изразявайки надежда, че то ще бъде спазвано, като същевременно отбеляза, че Москва има директен интерес от подобно споразумение.

Тя напомни, че ако липсваше военна инвазия, руските рафинерии нямаше да бъдат обект на нападения. Върховният представител акцентира, че рестрикциите на Брюксел биха имали значително по-сериозен ефект при по-пълно съдействие от страна на Вашингтон. До момента въведените европейски санкции са лишили руската държава от финансови приходи в размер на един трилион евро, предотвратявайки влагането им във военни действия.

В заключение тя съобщи, че се очаква по-късно днес Съветът на ЕС официално да гласува разширяването на черния списък, като добави още 1600 лица и организации към санкционните мерки. Новите ограничения ще бъдат насочени приоритетно срещу структури на руския военнопромишлен комплекс, както и срещу длъжностните лица, отговорни за провеждането на нелегитимните според ЕС избори в окупираните украински територии.

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