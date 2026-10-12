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Русия е атакувала кораб с военен товар, пътуващ към Украйна

Русия е атакувала кораб с военен товар, пътуващ към Украйна
АП/БТА

Москва съобщи същи, че украински удари са отнели два човешки живота

Русия е атакувала кораб с военно оборудване, плаващ към украинското пристанище Одеса, а украински удари са отнели живота на двама души в Белгородска област и окупираните територии на Донецка област, предаде Ройтерс.

Според информация от руското министерство на отбраната, Москва продължава с атаките от дронове срещу пристанищната инфраструктура на Украйна. При една от тези операции е бил поразен плавателен съд, транспортиращ военен товар за Одеса. От Ройтерс уточняват, че към момента твърденията на руското ведомство не могат да бъдат потвърдени чрез независим източник.

В Одеска област живее значителна българска общност, наброяваща над 150 000 души, което я прави трета по численост според последните официални данни от преброяването в Украйна, припомня БТА. В самия град Одеса българското население е между 50 и 60 хиляди души, а най-големите компактни групи са съсредоточени в районите на Болград, Измаил и Белгород Днестровски.

Междувременно местните власти в руската Белгородска област съобщиха, че вчера украински дрон е причинил смъртта на един човек. Регионалният оперативен щаб поясни, че безпилотната машина е поразила движещ се автомобил в близост до украинската граница. Районът на Белгород редовно става цел на подобни нападения.

Назначената от Москва местна администрация в контролираната от руските сили част на Донецка област също докладва за още една жертва в резултат на украински обстрел.

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