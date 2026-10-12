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Задава се енергийна криза, предрече Йотова след "Дизеловата сделка" на САЩ и Русия

Задава се енергийна криза, предрече Йотова след "Дизеловата сделка" на САЩ и Русия
Снимка: БТА

Въпрос на сметки е всичко, нека оставим политиканстването малко настрани, каза тя

Очаква ни енергийна криза заради по-високите цени. Търсенето на газ сега в целия свят е много голямо. Запасите едва ли ще стигнат, ако стигнат, ще са на много високи цени. Това заяви президентът Илияна Йотова пред БТВ.

"Търсенето на газ в целия свят е много голямо. Запасите едва ли ще стигнат, ако стигнат, ще са на много високи цени", предвиди тя.

Йотова призова да гледаме ползите и загубите на страната ни, вместо да политиканстваме. "Лукойл произвежда около 240-260 000 тона, от които България ползва около 190 и останалото се изнася. В период на кризи това трябва да бъде внимателно обмислено. Нека не забравяме, че България, заедно с това, печели от този износ. Въпрос на сметки е всичко, нека оставим политиканстването малко настрани. Ситуацията в Ормузкия проток не е разрешена, като добавим и несигурните вече пътища и коридори в Черно море, трябва внимателно да се мисли и да се гледа всичко в един пакет, а не да търсим виновник", каза Йотова.

Относно сделката за закупуване на руски дизел от САЩ, тя каза: "до колкото разбирам, това е временно вдигане на санкциите до април 2028. Това е решение на САЩ. Ние сме част от ЕС и правим европейска политика".

По повод срещата между началника на кабинета на президента на Украйна Кирило Буданов и премиера Румен Радев, тя призова за дипломатичност.

"Срещата, която премиерът Румен Радев е имал, е била в навечерието на преговори в САЩ с Украйна. До този момент нямаме нито едно ясно решение какво се е случило там.  Няма как да не ни притеснява и фактът, че посещението и разговорите бяха съкратени наполовина. Не знаем какви са тези решения, не мога да спекулирам за тези по-кратки срокове. Имаме дизелова сделка. Ако трябва да сравним с решението на Г-7 и ЕС за отблокирането на 100 млн. тона, това е една нищожна част. От друга страна има още по-голяма картина - енергийната криза, която се задава тази зима. Няма да има проблем с доставките, но ще бъде на по-високи цени. Европейските хранилища са на около 70% запълнени, но ще трябва още доставки и още по-високи цени", обясни Йотова.

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