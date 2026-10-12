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Велислава Петрова за Ива Михайлова: Не сме участвали по никакъв начин за прибирането й в България

Велислава Петрова за Ива Михайлова: Не сме участвали по никакъв начин за прибирането й в България

Това каза външният министър пред журналисти в Люксембург

Министерството на външните работи не е било предварително уведомено за завръщането на Ива Михайлова в България и не е участвало в организацията на прибирането ѝ. Това заяви външният министър Велислава Петрова пред журналисти в Люксембург.

„Не сме участвали по никакъв начин за прибирането ѝ в България“, уточни тя.

По думите на министъра най-важното в момента е младата жена, която пострада тежко при катастрофа в Северна Македония, да получи необходимата медицинска помощ възможно най-скоро.

„Хуманитарен случай, който не получи ответна реакция“

Петрова коментира, че липсата на решение от страна на властите в Северна Македония е довела до предприемането на крайни действия.

Според нея става дума за „хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в РСМ“, вследствие на което „се е прибегнало до някакви отчаяни действия“.

Външният министър припомни, че България многократно е поставяла въпроса за състоянието и лечението на Михайлова на най-високо политическо ниво, включително чрез Министерството на външните работи, министър-председателя и президента.

Ива Михайлова вече е в България

Младата жена, която има българско и северномакедонско гражданство, се прибра у нас заедно с адвоката си. По думите ѝ двамата са преминали границата без затруднения, въпреки наложените ѝ ограничения за напускане на Северна Македония.

Михайлова обясни, че е взела решението заради влошеното си здравословно състояние и необходимостта от специализирано лечение.

Срещу нея продължава съдебно производство в Северна Македония във връзка с тежка катастрофа от октомври 2025 г., при която загина един човек.

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