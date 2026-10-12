Велислава Петрова за Ива Михайлова: Не сме участвали по никакъв начин за прибирането й в България
Това каза външният министър пред журналисти в Люксембург
Министерството на външните работи не е било предварително уведомено за завръщането на Ива Михайлова в България и не е участвало в организацията на прибирането ѝ. Това заяви външният министър Велислава Петрова пред журналисти в Люксембург.
„Не сме участвали по никакъв начин за прибирането ѝ в България“, уточни тя.
По думите на министъра най-важното в момента е младата жена, която пострада тежко при катастрофа в Северна Македония, да получи необходимата медицинска помощ възможно най-скоро.
„Хуманитарен случай, който не получи ответна реакция“
Петрова коментира, че липсата на решение от страна на властите в Северна Македония е довела до предприемането на крайни действия.
Според нея става дума за „хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в РСМ“, вследствие на което „се е прибегнало до някакви отчаяни действия“.
Външният министър припомни, че България многократно е поставяла въпроса за състоянието и лечението на Михайлова на най-високо политическо ниво, включително чрез Министерството на външните работи, министър-председателя и президента.
Ива Михайлова вече е в България
Младата жена, която има българско и северномакедонско гражданство, се прибра у нас заедно с адвоката си. По думите ѝ двамата са преминали границата без затруднения, въпреки наложените ѝ ограничения за напускане на Северна Македония.
Михайлова обясни, че е взела решението заради влошеното си здравословно състояние и необходимостта от специализирано лечение.
Срещу нея продължава съдебно производство в Северна Македония във връзка с тежка катастрофа от октомври 2025 г., при която загина един човек.