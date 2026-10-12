Илияна Йотова: Мир на цената на капитулация на Украйна, не е приемлив

В никакъв случай не е приемлив мир на цената на капитулация на Украйна. Това заяви президентът Илияна Йотова пред БТВ в отговор на въпрос.

"България трябва да има активна роля в дипломатическите инициативи, а Европейският съюз да изработи конкретно предложение за постигане на мир", заяви действащият президент.

Йотова очерта три възможни сценария – политика на малките стъпки, включително евентуално енергийно примирие; по-широко прекратяване на огъня след преговори; и постигане на цялостно мирно споразумение.

„Лично аз разглеждам три варианта. Първият сценарий е политиката на малките стъпки. Една от тях е енергийно примирие, което означава спиране на ударите и в двете посоки. Това пряко засяга и Черно море, защото е първата стъпка за успокояване на ситуацията там, за забрана на употребата на дронове и за гарантиране на безопасните коридори и корабоплаването. В тези малки стъпки е и споразумение за Черно море, на което аз държа изключително много“, обясни президентът.

Тя очерта и другите два варианта: „Вторият сценарий е примирие. Примирие, което аз лично свързвам с европейско предложение, изготвено съвместно с Украйна, което да бъде представено на руската страна. Но на масата на преговорите трябва да бъдат поставени всички предложения, които Европейският съюз може да направи, да се чуе другата страна и евентуално да се стигне до споразумение. Пак казвам – чрез много активна, многостранна дипломация на различни нива", каза Йотова.

Третият вариант, според нея, е истинско мирно споразумение. "Ще бъде много трудно. Като имаме предвид цялата история на провала на Минските споразумения, на Нормандската четворка, ако внимателно изследваме причините защо се стигна дотам, защо не успяха тези инициативи, и се сложат всички претенции на масата, за да видим как да приключим този конфликт“, поясни настоящият държавен глава.

"Когато се водят преговори, трябва да има отстъпки от всички страни", заяви Йотова.

По отношение на „Коалицията на желаещите“ Йотова заяви, че според нея форматът е насочен основно към гарантирането на мира след евентуално примирие, докато е необходимо да се работи и върху стъпките за достигане до такова споразумение.

Запитана за кадрите с боя от болницата на помилвания от нея Огнян Атанасов, тя се запита защо не са ѝ били предоставени. Това решение е взето само на медицинска експертиза, каза Йотова.

Според нея помилването трябва да остане като право на презединтската институция, но трябва да има промяна, да се работи по закон. "Това е работа на законодателите", заяви тя.

"Аз винаги нося отговорност за всичко, което съм подписвала. На базата на всички тези документи съм сложила подписа си за помилването, както сложих подписа си и за назначаване на Андрей Гюров за служебен премиер, независимо че срещу него се води дело в Люксембург. Нося отговорност и когато той тайно от мен сключи Споразумението с Украйна и България трябваше да плаща голяма сума, когато нямаше пари и да гарантира оръжие, което няма", заяви Йотова.

Действащият президент не може да излезе в отпуск, каза Йотова, позовавайки се на законодателството.

За борбата с олигархията, която беше заявена от правителството, Йотова каза, че кабинетът е в началото.

Тя припомни, че президентската институция е искала повече информираност за приемането на еврото, но това не е предоставено.

"Няма логика надценките да стигат до 200%", каза Йотова.

Ако бъде избрана за президент, тя заяви, че би била коректив на сегашната власт. "България живя 8 месеца без бюджет с бюджет, който беше писан в лева, а действащата валута беше евро.

Относно дебат с кандидата за президент Андрей Гюров тя каза, че предпочита да е в национален ефир и според нея, трябва да бъде преди евентуален балотаж на изборите.