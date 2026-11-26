Испанският икономист Пабло Ернандес де Кос получи необходимата политическа подкрепа да наследи Кристин Лагард начело на Европейската централна банка (ЕЦБ), след като Нидерландия се отказа от своя кандидат Клаас Кнот и подкрепи консенсуса около испанеца, съобщиха „Файненшъл таймс“ и „Блумбърг“.

Очаква се европейските лидери да подкрепят кандидатурата на 55-годишния Де Кос, който в момента ръководи Банката за международни разплащания. Лагард ще напусне поста на 7 февруари, девет месеца преди края на осемгодишния си мандат. Окончателното назначение предстои да премине през необходимите европейски процедури.

Де Кос ще бъде първият испанец начело на ЕЦБ. Според „Файненшъл таймс“ той е получил подкрепата на поне 16 правителства, представляващи 65% от населението на еврозоната.

Постигнатото съгласие е част от по-широка договореност за промени в ръководството на банката. Французойката Лоранс Бун се очаква да наследи Изабел Шнабел в Изпълнителния съвет, а германският икономист Маркус Брунермайер да заеме мястото на главния икономист Филип Лейн след изтичането на мандата му през май.

Новият президент ще поеме ръководството на ЕЦБ в условията на засилен инфлационен натиск и нарастващи опасения за публичните финанси на някои държави от еврозоната, особено Франция и Белгия.

Де Кос е смятан за по-умерен по отношение на паричната политика от Кнот, но има опит в отстояването на бюджетната дисциплина. Той ръководи Испанската централна банка между 2018 и 2024 г., а преди това е работил в ЕЦБ и е бил председател на Базелския комитет за банков надзор.