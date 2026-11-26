Испанецът Пабло Ернандес де Кос е фаворит за наследник на Кристин Лагард начело на ЕЦБ
Нидерландия оттегли своя кандидат и подкрепи испанския икономист
Испанският икономист Пабло Ернандес де Кос получи необходимата политическа подкрепа да наследи Кристин Лагард начело на Европейската централна банка (ЕЦБ), след като Нидерландия се отказа от своя кандидат Клаас Кнот и подкрепи консенсуса около испанеца, съобщиха „Файненшъл таймс“ и „Блумбърг“.
Очаква се европейските лидери да подкрепят кандидатурата на 55-годишния Де Кос, който в момента ръководи Банката за международни разплащания. Лагард ще напусне поста на 7 февруари, девет месеца преди края на осемгодишния си мандат. Окончателното назначение предстои да премине през необходимите европейски процедури.
Де Кос ще бъде първият испанец начело на ЕЦБ. Според „Файненшъл таймс“ той е получил подкрепата на поне 16 правителства, представляващи 65% от населението на еврозоната.
Постигнатото съгласие е част от по-широка договореност за промени в ръководството на банката. Французойката Лоранс Бун се очаква да наследи Изабел Шнабел в Изпълнителния съвет, а германският икономист Маркус Брунермайер да заеме мястото на главния икономист Филип Лейн след изтичането на мандата му през май.
Новият президент ще поеме ръководството на ЕЦБ в условията на засилен инфлационен натиск и нарастващи опасения за публичните финанси на някои държави от еврозоната, особено Франция и Белгия.
Де Кос е смятан за по-умерен по отношение на паричната политика от Кнот, но има опит в отстояването на бюджетната дисциплина. Той ръководи Испанската централна банка между 2018 и 2024 г., а преди това е работил в ЕЦБ и е бил председател на Базелския комитет за банков надзор.