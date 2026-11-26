Украйна порази руски химически завод, петролни резервоари и военно летище
Ударите са засегнали обекти в Ставрополския край, Башкортостан и Волгоградска област
Украински дронове са атакували химическия завод „Невинномиски азот“ в Ставрополския край на Русия. Това съобщи губернаторът на региона Владимир Владимиров, цитиран от агенция Интерфакс и Ройтерс.
Местните власти оценяват щетите от нападението, посочи Владимиров.
Междувременно украинските въоръжени сили са нанесли удар по петролни резервоари в обект на руската компания „Транснефт“ в Башкортостан, съобщава Ройтерс.
Украинският генерален щаб съобщи и за атака срещу военното летище „Мариновка“ във Волгоградска област. Информацията беше публикувана на страницата на украинските въоръжени сили във Facebook.