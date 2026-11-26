Украински дронове са атакували химическия завод „Невинномиски азот“ в Ставрополския край на Русия. Това съобщи губернаторът на региона Владимир Владимиров, цитиран от агенция Интерфакс и Ройтерс.

Местните власти оценяват щетите от нападението, посочи Владимиров.

Междувременно украинските въоръжени сили са нанесли удар по петролни резервоари в обект на руската компания „Транснефт“ в Башкортостан, съобщава Ройтерс.

Украинският генерален щаб съобщи и за атака срещу военното летище „Мариновка“ във Волгоградска област. Информацията беше публикувана на страницата на украинските въоръжени сили във Facebook.