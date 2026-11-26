Многонационалната бойна група на НАТО в България проведе тактическо учение с бойни стрелби на ниво бригада „Тракия-26“, съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Подготовката премина на учебните полигони „Ново село“ и „Корен“. В нея участваха военни формирования от състава на бойната група и от италианската бригада „Гарибалди“, както и самолети Су-25 от състава на Военновъздушните сили.

Под ръководството на рамковата държава Италия, военнослужещите изпълняваха учебно-тренировъчни задачи по нарастване на бойната група до бригада и интегрирането ѝ в структурите на НАТО.

Участниците в учението демонстрираха способности при изпълнение на задачи в отбранителна операция – провеждане на тактически действия при отбрана, въздействие на противника и контраатака, логистична поддръжка и медицинска евакуация. Бяха използвани въоръжение и техника на механизираната бригада, многоцелеви хеликоптери, самолети Су-25, както и въздушни и наземни дронове.

Действията на военнослужещите наблюдаваха заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Черна гора бригаден генерал Миодраг Вуксанович командирът на Командването на съвместните операции на Италия генерал-лейтенант Джовани Янучи, командирът на Съвместното командване на силите генерал-майор Станимир Христов, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, както и висши офицери от Многонационалния корпус на НАТО „Югоизток“ и от армиите на страните-участнички в Многонационалната бойна група.

Участниците в учението „Тракия - 26“ постигнаха повишаване на оперативната съвместимост при нарастването на Многонационалната бойна група до ниво бригада и провеждането на отбранителна операция, с логистичното осигуряване от България като страна-домакин.