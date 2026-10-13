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Оранжев и жълт код за значителни валежи са обявени за почти цялата страна

Оранжев и жълт код за значителни валежи са обявени за почти цялата страна
pixabay

Само в областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София-град няма предупреждение за опасност

Оранжев код за значителни валежи е обявен в части от Източна и Южна България и жълт за Северна България и централната част на страната, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

Само в областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София-град няма предупреждение за опасност.

Оранжев код е обявен за областите Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Бургас и Варна.

С него се предупреждава хората да бъдат готови да предпазят себе си и собствеността си. Възможни са наводнения на имоти и в транспортната мрежа, както и прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа, възможно е да се наложи частична евакуация. Съществуват опасности при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг, посочват от НИМХ на сайта си. 

Жълт код е обявен за областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Шумен, Добрич, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и София-област.

Жълтият код предупреждава за възможност от малко на брой локални наводнения, за затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг, както и за възможността да се наложи прекъсване на дейности на открито. 

Днес ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони ще отслабват и спират. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10° и 15°, в София – около 11°. Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца.

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