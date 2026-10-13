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Нов кораб е ударен в Черно море край Бяла: 12 пострадали

Нов кораб е ударен в Черно море край Бяла: 12 пострадали

Плавателният съд под малтийски флаг се е намирал на около 12 морски мили от брега.

Нов кораб под малтийски флаг е бил ударен в Черно море, на около 12 морски мили от брега край Бяла в изключителната икономическа зона на България. По първоначална информация има 12 пострадали. Петима са закарани с катер вече в болница. 

Сигнал за инцидента е подаден на телефон 112. Към момента няма потвърдени подробности за състоянието на пострадалите и причината за удара. Очаква се компетентните институции да предоставят допълнителна информация.

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