Нов кораб е ударен в Черно море край Бяла: 12 пострадали
Плавателният съд под малтийски флаг се е намирал на около 12 морски мили от брега.
Нов кораб под малтийски флаг е бил ударен в Черно море, на около 12 морски мили от брега край Бяла в изключителната икономическа зона на България. По първоначална информация има 12 пострадали. Петима са закарани с катер вече в болница.
Сигнал за инцидента е подаден на телефон 112. Към момента няма потвърдени подробности за състоянието на пострадалите и причината за удара. Очаква се компетентните институции да предоставят допълнителна информация.