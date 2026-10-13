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Хакери са атакували хладилните инсталации на френски супермаркети

Хакери са атакували хладилните инсталации на френски супермаркети
БТА/АП

Предполага се, че хакери са променили дистанционно температурите на съоръженията, което е довело до унищожаването на наличности от пресни и замразени продукти

Около 300 магазина на френските веригите супермаркети „Ентермарше“ и „Нето“, както и най-малко 100 магазина на веригата „Ю“, са били засегнати  от кибератака срещу системите за регулиране на хладилните инсталации на датския производител „Данфос“, предаде Бе Еф Ем Те Ве.

Предполага се, че хакери са променили дистанционно температурите на съоръженията, което е довело до унищожаването на наличности от пресни и замразени продукти.

Само в Елзас два супермаркета от веригата „Ентермарше“ и „Ю“  отчитат общо загуби в размер на 270 000 евро.

На национално равнище щетите могат да достигнат няколко милиона евро.

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