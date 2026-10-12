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Наум Кайчев: Здравето на Ива Михайлова трябва да е водещо, а процесът да продължи справедливо

Наум Кайчев: Здравето на Ива Михайлова трябва да е водещо, а процесът да продължи справедливо
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Не би трябвало един подобен казус допълнително да вгорчава отношенията между двете страни, посочи доц. Кайчев

Казусът с пристигането на Ива Михайлова в България не трябва да влошава отношенията между София и Скопие. Това заяви пред НОВА доц. д-р Наум Кайчев, заместник-председател от българска страна на Съвместната историческа комисия между България и Северна Македония.

На първо място трябва да бъде здравето ѝ, а съдебният процес в Северна Македония да продължи по справедлив начин, посочи той.

Пристигането на Ива Михайлова в София, където тя е приета за лечение в болница „Пирогов“ заради сериозни здравословни проблеми след катастрофа в Кочани, постави нови въпроси пред отношенията между двете държави. В Скопие определиха отпътуването ѝ като бягство. Обстоятелствата около преминаването на границата и липсата на официална информация за пътуването ѝ породиха въпроси за действията на граничните власти.

Наум Кайчев припомни, че броени дни преди пристигането на Михайлова в София външните министри на България и Северна Македония са провели среща в по-конструктивен тон.

Не би трябвало един подобен казус допълнително да вгорчава отношенията между двете страни“, заяви Кайчев.

Той посочи, че премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски е направил по-умерени изявления през уикенда, като по тази причина пристигането на Михайлова в България е неочаквано на фона на опитите за подобряване на диалога.

"Един от основните въпроси около случая е как Михайлова е напуснала Северна Македония, след като според местните власти е имала забрана за това и защо няма информация за преминаването ѝ на граничните пунктове", каза Кайчев, като уточни, че не разполага с конкретна информация по случая и не може да направи категоричен извод.

Той допусна, че ако преминаването е било разрешено въпреки наложената забрана, това може да е станало със съдействието на властите в Северна Македония или при наличието на специални договорености.

Кайчев коментира и реакциите в Северна Македония около темата за цар Самуил и връщането на тленните му останки в България. Според него по-вероятно е Скопие да се опита да ограничи общественото внимание към този спор, вместо да го задълбочава.

 

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