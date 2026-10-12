Д-р Симидчиев: Ива Михайлова може да получи европейско лечение в България

Ива Михайлова ще получи адекватно лечение в България. В "Пирогов" има специализирани клиники точно по профила на страданието й, свързано с травмите, които тя е получила при преживяната катастрофа и неврологично страдание. Това заяви днес по случая с Ива Михайлова депутатът от "Демократична България" д-р Александър Симидчиев пред БТВ.

"Михайлова може да получи европейско лечение в България", изтъкна той, като добави, че България може да се справи с това по отношение на възможността тя да не бъде увредена трайно хронично.

"Мога да говоря категорично за медицинската страна на въпроса, свързан с Михайлова, която е с двойно гражданство. Всеки има нужда да се предотврати възможното трайно инвалидизиране или хронифициране. Това може да стане, а след това съдебните процедури ще си минат по етапния ред", посочи д-р Симидчиев.

По отношение на това, че всички парламентарни групи застанаха зад Ива Михайлова, Симидчиев посочи, че е трудно да се постигне чуваемост, иначе "консенсусът не е толкова труден".

"Здравеопазването е уникално с това, че няма цвят", каза Симидчиев.