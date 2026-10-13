Новини
Търси
Подкаст
Политика

Петър Волгин: България трябва да увеличи отбранителната си способност

Петър Волгин: България трябва да увеличи отбранителната си способност
БТА

Кандидатът за вицепрезидент от "Възраждане" заяви, че страната трябва да се грижи повече за собствената си сигурност и призова усилията да бъдат насочени към прекратяване на войната

България трябва да увеличи своята отбранителна способност и да се грижи за собствената си сигурност. Това заяви кандидатът за вицепрезидент от "Възраждане" Петър Волгин пред NOVA.

Коментарът му беше по повод новите удари с дронове по два търговски кораба край българския бряг. Според Волгин ситуацията показва, че България не може да разчита единствено на членството си в НАТО.

"Мантрата, че нямаме нужда от отбранителна способност, защото сме в НАТО, който ни пази, явно не е била съвсем правилна. България трябва да се грижи за своята сигурност", заяви той.

Волгин посочи, че според него основният въпрос след началото на войната трябва да бъде как тя да бъде прекратена, а не единствено да се приемат декларации, осъждащи военните действия.

"Войната е недопустима. Войни не бива да има, но когато вече се е случила, тогава трябва не да повтаряме, че е недопустима, а да направим всичко възможно тя да спре", каза кандидатът за вицепрезидент.

Той отправи критики към ръководството на Европейския съюз и Украйна, като заяви, че според него политиката на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и украинския президент Володимир Зеленски допринася за продължаването на конфликта. Това е политическа оценка на Волгин.

По думите му позицията на "Възраждане" е България да не оказва конкретна помощ на украинското ръководство и на политиката, провеждана от Европейската комисия по отношение на войната.

Волгин коментира и разговорите на премиера Румен Радев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и Урсула фон дер Лайен, като ги определи като "двама от най-войнолюбивите хора в момента в Европа".

По-рано през деня правителството обяви допълнителни мерки за защита на Черноморското крайбрежие, включително засилване на наблюдението и разполагане на допълнителни зенитно-ракетни комплекси.

Още по темата

Парламентът отхвърли промените на "Възраждане" в Закона за киберсигурността

Парламентът отхвърли промените на "Възраждане" в Закона за киберсигурността

„Възраждане“ поиска спиране на оръжейния износ и финансовата подкрепа за Украйна

„Възраждане“ поиска спиране на оръжейния износ и финансовата подкрепа за Украйна

Волгин: На изборите ще покажем, че „Възраждане” се завръща

Волгин: На изборите ще покажем, че „Възраждане” се завръща

„Възраждане“ иска изслушване на Демерджиев и Любомир Николов по повод убийството на Филипов

„Възраждане“ иска изслушване на Демерджиев и Любомир Николов по повод убийството на Филипов

"Възраждане" настоява за незабавната оставка на посланика ни в Молдова

"Възраждане" настоява за незабавната оставка на посланика ни в Молдова

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Йотова: Ако нямаше избори, въпросът с помилването на Атанасов, едва ли щеше да се повдига

Йотова: Ако нямаше избори, въпросът с помилването на Атанасов, едва ли щеше да се повдига

Илияна Йотова: Поискахме извънредна точка на Общото заседание на ЕС за Черно море

Илияна Йотова: Поискахме извънредна точка на Общото заседание на ЕС за Черно море

Ивелин Михайлов: Не ме издържа мама или любовницата, имам си фирма

Ивелин Михайлов: Не ме издържа мама или любовницата, имам си фирма

Николай Денков: България вече е фронтова държава, Черно море е почти затворено

Николай Денков: България вече е фронтова държава, Черно море е почти затворено

Димитър Стоянов: И след новата атака в Черно море не бива да активираме на чл. 4 от НАТО

Димитър Стоянов: И след новата атака в Черно море не бива да активираме на чл. 4 от НАТО

Водещи

Тръмп: Помагаме на Украйна с разузнавателни данни

Тръмп: Помагаме на Украйна с разузнавателни данни

  • Току-що
Никушор Дан с ултиматум към партиите: Правителство или избори

Никушор Дан с ултиматум към партиите: Правителство или избори

  • Преди 13 минути
Петър Волгин: България трябва да увеличи отбранителната си способност

Петър Волгин: България трябва да увеличи отбранителната си способност

  • Преди 19 минути
Йотова: Ако нямаше избори, въпросът с помилването на Атанасов, едва ли щеше да се повдига

Йотова: Ако нямаше избори, въпросът с помилването на Атанасов, едва ли щеше да се повдига

Тръмп: Ердоган би направил това, което поискам от него

Тръмп: Ердоган би направил това, което поискам от него

  • Преди 26 минути
Йорданка Чобанова пред Таралеж: Българките в бизнеса трябва да са по-активни в усвояването на евросредствата

Йорданка Чобанова пред Таралеж: Българките в бизнеса трябва да са по-активни в усвояването на евросредствата

  • Преди 32 минути
Тодор Тагарев: Русия е извършителят на атаките срещу корабите в Черно море

Тодор Тагарев: Русия е извършителят на атаките срещу корабите в Черно море

  • Преди 36 минути
Русия арестува японски журналист, обвинен в шпионаж

Русия арестува японски журналист, обвинен в шпионаж

  • Преди 37 минути
Играч на Милан легна под ножа, пропуска мача с Левски

Играч на Милан легна под ножа, пропуска мача с Левски

  • Преди 42 минути
Илияна Йотова: Поискахме извънредна точка на Общото заседание на ЕС за Черно море

Илияна Йотова: Поискахме извънредна точка на Общото заседание на ЕС за Черно море

Евродепутати идват в София и Варна заради атаките срещу кораби в Черно море

Евродепутати идват в София и Варна заради атаките срещу кораби в Черно море

  • Преди 52 минути
„Хизбула“ обещава до 14 000 долара на пострадалите от войната в Ливан

„Хизбула“ обещава до 14 000 долара на пострадалите от войната в Ливан

  • Преди 1 час
Екранен партньор на Том Круз от „Последния самурай“ подписа споразумение в България

Екранен партньор на Том Круз от „Последния самурай“ подписа споразумение в България

  • Преди 1 час
52-годишен мъж загина при челен удар с инкасо автомобил край Микре

52-годишен мъж загина при челен удар с инкасо автомобил край Микре

Ивелин Михайлов: Не ме издържа мама или любовницата, имам си фирма

Ивелин Михайлов: Не ме издържа мама или любовницата, имам си фирма