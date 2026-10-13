Петър Волгин: България трябва да увеличи отбранителната си способност

България трябва да увеличи своята отбранителна способност и да се грижи за собствената си сигурност. Това заяви кандидатът за вицепрезидент от "Възраждане" Петър Волгин пред NOVA.

Коментарът му беше по повод новите удари с дронове по два търговски кораба край българския бряг. Според Волгин ситуацията показва, че България не може да разчита единствено на членството си в НАТО.

"Мантрата, че нямаме нужда от отбранителна способност, защото сме в НАТО, който ни пази, явно не е била съвсем правилна. България трябва да се грижи за своята сигурност", заяви той.

Волгин посочи, че според него основният въпрос след началото на войната трябва да бъде как тя да бъде прекратена, а не единствено да се приемат декларации, осъждащи военните действия.

"Войната е недопустима. Войни не бива да има, но когато вече се е случила, тогава трябва не да повтаряме, че е недопустима, а да направим всичко възможно тя да спре", каза кандидатът за вицепрезидент.

Той отправи критики към ръководството на Европейския съюз и Украйна, като заяви, че според него политиката на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и украинския президент Володимир Зеленски допринася за продължаването на конфликта. Това е политическа оценка на Волгин.

По думите му позицията на "Възраждане" е България да не оказва конкретна помощ на украинското ръководство и на политиката, провеждана от Европейската комисия по отношение на войната.

Волгин коментира и разговорите на премиера Румен Радев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и Урсула фон дер Лайен, като ги определи като "двама от най-войнолюбивите хора в момента в Европа".

По-рано през деня правителството обяви допълнителни мерки за защита на Черноморското крайбрежие, включително засилване на наблюдението и разполагане на допълнителни зенитно-ракетни комплекси.