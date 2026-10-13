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Никушор Дан с ултиматум към партиите: Правителство или избори

Никушор Дан с ултиматум към партиите: Правителство или избори
Снимка: БТА

Държавният глава няма да прави пета номинация за премиер, ако Никулеску не получи доверието на депутатите

Румънският президент Никушор Дан е поставил ултиматум на партийните лидери, че ако до четвъртък не бъде постигнато споразумение за подкрепа на правителството на Лука Никулеску, в петък ще издаде указ за разпускане на парламента и свикване на предсрочни избори. Според медиите Диджи24, ХотНюз и Гъндул, държавният глава няма да прави пета номинация за премиер, ако Никулеску не получи доверието на депутатите.

Към момента планът предвижда Социалдемократическата партия (СДП) да влезе в кабинета „Никулеску“ заедно с технократи, предложени от президента за ключовите министерства на финансите, отбраната и външните работи. По време на консултациите Национално-либералната партия (НЛП) и Демократичният съюз на унгарците в Румъния (ДСУР) обявиха, че ще гласуват „за“ новия кабинет, но либералите ще останат в опозиция, както потвърди техният лидер и премиер в оставка Илие Боложан.

Във вторник председателят на Съюз за спасение на Румъния (ССР) Доминик Фриц отсече, че партията му няма да подкрепи Лука Никулеску и настоява за предсрочен вот. От своя страна ДСУР се противопоставя на предсрочните избори с мотивите, че те само биха засилили позициите на крайнодясната партия Алианс за обединение на румънците (АУР), която също настоява за незабавен вот.

Лука Никулеску е четвъртият кандидат за министър-председател, излъчен от Никушор Дан, след като правителството на Илие Боложан беше свалено с вот на недоверие на 5 май.

Според член 89 от Конституцията на Румъния, президентът има право да разпусне парламента, ако не е гласувано доверие на кабинет в рамките на 60 дни от първото искане и след отхвърлянето на поне две предложения. Тези условия вече са законово изпълнени след провала на предложените по-рано състави на правителства от Адриан Вещя и Зигфрид Мурешан. Въпреки конституционната възможност, досега президентът Дан умишлено бавеше процедурата и се обявяваше против предсрочния вот, аргументирайки се, че той няма да промени съществено сегашното политическо съотношение на силите.

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