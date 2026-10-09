Мая Санду подкрепи обединението на Молдова с Румъния като гаранция за по-голяма сигурност

Президентът на Република Молдова Мая Санду заяви, че подкрепя обединението на страната с Румъния, като посочи, че подобен сценарий би осигурил по-високо ниво на сигурност. Изказването ѝ бе направено в кулоарите на Форума за сигурност на Молдова в Кишинев в четвъртък, съобщава румънската агенция "Медиафакс".

"Вярвам, че Молдова би имала по-голяма сигурност заедно с Румъния. Тази дискусия се води още от първия ден на независимостта", каза Санду. Тя обаче подчерта, че обединение може да има само при наличие на подкрепа от мнозинството от населението.

"Това е фундаментален принцип. Според социологическите проучвания такова мнозинство към момента не съществува. Налице е обаче мнозинство, подкрепящо интеграцията в Европейския съюз и ние работим в тази посока", уточни молдовският президент.

Санду постави европейската интеграция като посока, която в момента има подкрепата на мнозинството молдовски граждани, докато обединението с Румъния остава зависимо от обществените нагласи.

Молдовският държавен глава отбеляза, че Букурещ последователно оказва помощ на Кишинев и че двете държави имат важни общи проекти в енергетиката и други сектори.

"Румъния е на първо място по внос на стоки от Молдова и е основният ни икономически партньор. Затова всичко, което се случва в Румъния, оказва влияние и върху нас", подчерта тя.

В началото на годината Санду заяви, че би гласувала за обединение с Румъния, ако бъде организиран референдум по въпроса. Тогава тя направи коментара в интервю за британските журналисти Рори Стюарт и Алистър Кембъл, водещи на популярен подкаст във Великобритания.

В края на април румънският президент Никушор Дан заяви, че страната му е готова за обединение, ако гражданите на Република Молдова подкрепят подобен проект. Проучване на румънската социологическа агенция ИНСКОП от май показа, че почти 72% от румънците биха подкрепили обединение с Молдова.

Румънските медии припомнят, че освен молдовско гражданство Мая Санду притежава и румънско.

Междувременно румънският министър на отбраната Раду Мируца посети Молдова и проведе среща с молдовския си колега Анатолие Носатъй в Кишинев.

В публикация в официалния си профил във Facebook Мируца съобщи, че двамата са обсъдили обучението на военнослужещи, съвместните учения и модернизацията на Националната армия на Молдова. Разговорите са обхванали също обмена на информация и координацията по въпросите на регионалната сигурност, включително заплахите, свързани с въздушното пространство.

На фона на дебата за евентуално обединение двете държави продължават да развиват практическото си сътрудничество в икономиката, енергетиката и отбраната.