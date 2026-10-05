Скандал разтърси Южна Корея: Директор на дом осъден за сексуално насилие над жени с увреждания

Директор на дом за хора с интелектуални увреждания в Южна Корея беше осъден на 15 години затвор за сексуално насилие над обитателки на институцията. Случаят предизвика сериозен обществен отзвук и постави под въпрос ефективността на държавния контрол върху подобни центрове, пише Бибиси.

Мъжът, идентифициран единствено с фамилията Ким, е признат за виновен за изнасилването на две жени, живели в дома Saekdongwon в град Инчон. Той отрича обвиненията и обжалва присъдата.

Една от жертвите, чието име е променено на Со Ми-хьон заради защитата на самоличността ѝ, е жена на около 40 години с интелектуално увреждане. Тя трудно съставя дълги изречения и общува предимно с кратки думи и жестове.

По думите ѝ насилието започнало малко след като била настанена в институцията през 2016 г. Директорът влизал при нея през нощта или рано сутрин и я изнасилвал. Това продължило в продължение на години.

Травма на главата разкрива случая

Истината започнала да излиза наяве през февруари 2025 г., когато Со получила травма на главата. Според разказа ѝ тя опитала да отблъсне директора при поредно посегателство, а той хвърлил чаша по нея.

След инцидента майка ѝ поискала записи от камерите в дома, но не получила достъп до тях. Тя решила да прибере дъщеря си и да я отпише от институцията.

Едва когато разбрала, че няма да бъде върната обратно, Со се осмелила да разкаже за сексуалното насилие.

„Мислех, че вече е безопасно да говоря“, споделя тя чрез адвоката си.

Последвалото полицейско разследване установило още две предполагаеми жертви. Съдът определил показанията и на трите жени като достоверни.

Данни за поне 10 възможни жертви

Случаят обаче може да се окаже значително по-мащабен. Проучване, извършено от екип на университета Woosuk, открива индикации, че поне десет обитатели на дома може да са станали жертви на сексуални посегателства от страна на директора.

Правозащитни организации критикуват разследването, тъй като според тях властите са разчитали прекалено много на способността на жертвите да разказват преживяното с ясни и завършени изречения.

Голяма част от обитателите са с тежки интелектуални увреждания и сериозни комуникационни затруднения. Активисти предупреждават, че именно най-уязвимите сред тях може да са останали нечути.

Домът е бил проверяван редовно

Разкритията породиха и въпроси как предполагаемото насилие е останало незабелязано толкова дълго, при положение че институцията е била обект на редовни проверки.

Представител на местните власти признава, че инспекциите са били съсредоточени основно върху документацията. Разговори с обитателите са провеждани предимно когато вече е имало конкретен сигнал или проблем.

След скандала южнокорейското правителство е проверило 1507 центъра за хора с увреждания в страната. Установени са 33 предполагаеми случая на насилие, а по осем от тях са започнали разследвания.

Властите наредиха Saekdongwon да бъде закрит и отнеха лиценза на фондацията, която го управлява. В дома обаче все още има 33 души, които трябва да бъдат преместени, преди институцията окончателно да затвори.

За Со напускането на центъра означава нещо много по-просто – свободата сама да определя ежедневието си.

„Чувствам се спокойна. Щастлива съм всеки ден“, казва тя.

Най-голямото ѝ желание е да прекъсне всякаква връзка с бившия директор и повече никога да не го вижда. А за останалите хора в нейното положение тя иска едно – място, в което да могат да живеят спокойно и без страх от сексуално насилие.