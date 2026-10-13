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Феновете на Локомотив Пловдив събраха близо 12 000 евро за по-малко от ден

Феновете на Локомотив Пловдив събраха близо 12 000 евро за по-малко от ден
БТА

Дарителската кампания в помощ на клуба получи мощна подкрепа след оттеглянето на Христо Крушарски

Привържениците на Локомотив Пловдив събраха 11 972 евро за по-малко от 24 часа след началото на дарителската кампания в подкрепа на клуба. Това съобщиха от Сдружение „Магията на Пловдив“, което стартира инициативата.

Ръководството на „смърфовете“ откри две отделни банкови сметки. Едната е предназначена за нуждите на детско-юношеската школа, а другата - за издръжката на представителния отбор.

„Огромно благодарим на всеки, който се включи, дари, сподели и показа, че когато каузата е обща, можем да постигнем много. Това доказва, че Локомотив има хора зад гърба си, които не се отказват“, написаха от сдружението.

Организаторите подчертаха, че кампанията продължава и събраната сума е само първата стъпка към стабилизирането на клуба.

Инициативата започна, след като в началото на октомври собственикът Христо Крушарски обяви окончателното си оттегляне от управлението на Локомотив. Акциите на пловдивския клуб са готови за прехвърляне на нов инвеститор.

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