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"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години

"Тренд": Повечето българи не са били засегнати от бедствия и аварии през последните 5 години
БТА

Хората имат много и различни притеснения

Повечето анкетирани българи – 63 процента, казват, че през последните пет години те или домакинството им не са били засегнати от бедствия, аварии или екстремно метеорологично влияние. Това каза социологът Евелина Славкова от изследователския център „Тренд“.

Тя участва в дискусията, посветена на Международния ден за намаляване на риска от бедствия, която се състои в рамките на годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в курорта „Албена“.

Славкова представи проучване, свързано с бедствията и авариите, предава БТА.

Проучването е национално представително и е по поръчка на НСОРБ. Реализирано е сред хиляда души от пълнолетното население на страната, във възрастовата категория 18 плюс, чрез пряко стандартизирано интервю лице в лице. Периодът на провеждане е 11-17 юли.

Общо 26 на сто от анкетираните са отговорили, че са изпитвали неудобства, а други шест процента, че са засегнати с материални щети.

За радост, тук този дял все още не е изключително драматичен, но може би това по един или друг начин преминава и през оценката дали наистина е нещо мащабно, или по-скоро може да бъде категоризирано, че не е голям проблем, каза Славкова.  

В анкетата на въпрос кои от изброените бедствия и аварии според вас са най-вероятно да се случат във вашия район, 60 на сто от участниците отговарят със силна буря и екстремно време. На този въпрос анкетираните са имали право да дадат повече от един отговор. Половината, 50 на сто, от участниците смятат, че в техните население места е възможно прекъсване на услугите, а след това се нарежда възникването на пожар. Според Славкова високите дялове по отношение на различни типове бедствия и аварии показват, че хората имат много и различни притеснения, независимо от това дали се намират в столицата, в областен град, или малко населено място.

Средна оценка на готовността на общината за реакция при бедствия и аварии поставят 37 процента, а 27 на сто – слаба, сочат още данните от проучването.

Ако тези две категории ги обобщим – средна и слаба, всъщност, виждаме наистина, че хората имат основание да имат своите тревоги, защото те не смятат, че при дадена ситуация общината може да реагира по адекватен начин, коментира Евелина Славкова.

Добра оценка дават 14 процента, а едва три на сто от участвалите българи посочват много добра оценка.

В отговор на въпроса каква помощ очаквате най-вече от общината непосредствено след бедствия и аварии 66 на сто от анкетираните казват храна и вода. Други 51 на сто отговарят с възстановяване на имуществото.

 

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